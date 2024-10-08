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台灣禁用環氧乙烷 美輸台產品將研議新殺菌方式

中央社／ 記台北8日電

因台美對致癌物環氧乙烷規定不同，美國進口調味醬料多次遭邊境攔截，並限期說明。食藥署今天表示，已收到回覆，美方將研議新的殺菌方式，並輔導其國內業者應符合台灣法規。

據衛生福利部食品藥物管理署統計，近半年美國進口調味醬料於台灣邊境報驗共334批，其中15批不合格，重量達5.26公噸，都是檢出致癌物環氧乙烷。食藥署今年7月23日函請美方說明不合格原因，並提出改善或預防措施。

食藥署副署長林金富今天接受媒體電訪說明，已於10月5日收到美方回覆，由於美國准許環氧乙烷使用於香料產品中，作為殺菌、消毒使用，美方將研議新的殺菌方式。

林金富指出，美方將清查預計賣到台灣的香料業者，須符合台灣規定，如監測到環氧乙烷，就不會銷往台灣。另外，因調味醬常常使用到香料，美方也將透過公協會輔導相關業者，要求使用的原料須符合台灣規範。

國際癌症研究協會（IARC）將環氧乙烷列為一級致癌物，若長期接觸，將增加癌症風險，台灣規定在食品中不得檢出，以定量極限0.1ppm為法規值。

據環境部化學物質管理署全球資訊網資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。

癌症 美國 食藥署

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