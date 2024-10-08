兒童新型流感口服藥吃一次藥抵5天份 醫：提升順從性

天氣轉換，秋冬季節流感好發。台灣兒童感染症醫學會理事、成大醫院小兒感染科主任沈靜芬表示，流感季節長觀察到兒童感染數飆升，接著才是成人及長者感染增加，因為兒童免疫力不足、排放病毒時間長，易傳染同住家人。

兒童免疫力發育不完全，沈靜芬指出，兒童感染流感後，會持續3至4天出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身倦怠等症狀，此時是傳染高危險期； 病毒排出體外的時間更可能長達一、兩個禮拜，甚至一個月 。國外研究指出，有四成兒童感染者會傳染給家中同住者，大約3天後就可能出現第2位感染者。

沈靜芬說，曾遇過一起家庭群聚，起初是就讀小學一年級的哥哥先出現發燒、呼吸道等症狀，接著第3天，1歲的妹妹跟著出現症狀，送急診確診流感，又因支氣管炎合併脫水住院。結果照顧兄妹的媽媽也在妹妹出現症狀後出現發燒、呼吸困難等症狀跟著確診。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵說，兒童感染流感的醫療成本是全年齡最多，高達144億元。兒童感染症醫學會時隔5年更新流感治療指引，新增新型口服抗病毒藥物。新型藥物適用在5歲以上的兒童使用，可抑制病毒複製及傳播，投藥24小時後可以降低的病毒量為傳統藥物的40倍。

沈靜芬指出，新型抗病毒藥物可以阻斷病毒複製及繁殖，可以降低家庭續發感染，新型口服抗病毒藥物突破感染率為10.8%，比起傳統口服抗病毒藥物18.5%更低。

邱政洵表示，新口服藥物只又服用一個劑量就等同於傳統藥物使用5天，感染後經過醫師開立後服用，流感症狀可以盡速緩解，又可以增加服藥順從性。兒童常是流感傳播者，在家庭、學校都會傳播，服藥後也可以減緩病毒擴散，防疫控制更有效。