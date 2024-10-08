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35歲新手爸爬二層樓竟胸悶、心絞痛 醫緊急替他打通血管解除危機

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師朱永譁說，並非有心絞痛症狀都必須安排手術，若血管阻塞小於70%時，會建議先以藥物治療為主。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師朱永譁說，並非有心絞痛症狀都必須安排手術，若血管阻塞小於70%時，會建議先以藥物治療為主。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名35歲新手爸爸日前抱著小孩上樓換尿布，才走到二樓就感到胸悶、心絞痛。休息後狀況雖好轉，但就醫後，心電圖檢查後發現波形現異常，經安排心導管支架手術，順利打通阻塞80%的「左後迴旋支」血管，才解除危機。

亞洲大學附屬醫院心臟內科醫師朱永譁說，冠狀動脈位在心臟表面，負責供應心臟血液與養分，一旦發生狹窄或堵塞，血液與養分就不易通過，連帶會造成心臟缺氧而引發心絞痛，甚至發生急性心肌梗塞，進而導致心臟肌肉壞死、心臟衰竭，甚至猝死，也就是所謂的「冠心病」。

以這名患者為例，雖然年紀很輕，但菸齡卻長達10多年，且體重高達90公斤，本身有三高問題，原本就屬於心血管狹窄高風險族群。雖然一開始心電圖是正常，但運動心電圖卻出現異常波段，才會出現「心臟缺氧」前兆，於是安排心導管檢查，確認為左後迴旋支阻塞達80%，決定置放支架。

朱永譁說，心絞痛的典型症狀包括胸部緊縮感或疼痛，有如被重物壓迫一般，經常也會伴隨著呼吸困難、胸悶等症狀，這些症狀通常在靜止狀態下會有所緩解。但隨著病情的加重，症狀也可能變得更頻繁和持久，必須由醫師綜合病史和症狀評估後安排檢查判定，例如心電圖、運動心電圖、心臟灌注掃描、冠狀動脈造影等，檢查血管是否有阻塞。

根據統計，心絞痛最常見有4個常見時間點，分別是運動、吃飯、情緒波動以及天氣變化時。原本應屬於50歲以上中高年齡族群的心血管疾病，近年來隨著飲食習慣、個人作息以及抽菸等因素，導致出現心絞痛的年齡層有降低趨勢。

他說，並非有心絞痛症狀都必須安排手術，若血管阻塞小於70%時，會建議先以藥物治療為主。除非藥物治療效果不佳，或者患者本身體況難以改變，才會建議安排做心導管檢查，後續再評估執行心導管氣球擴張術或放置心血管支架，避免病情持續惡化。

朱永譁說，民眾平時應該減少攝取高飽和脂肪及反式脂肪，多食用新鮮水果和蔬菜，規律地進行有氧運動，也就是每周5至7天至少30分鐘的中等強度運動，以改善血壓控制並降低心血管疾病死亡率。每次持續運動時間應超過60分鐘，但收縮壓>160 mmHg的血壓控制不良患者，不建議進行高強度運動。同時也應戒除抽菸及過度飲酒，以及維持情緒穩定，降低生活壓力。

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