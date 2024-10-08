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醫院放流水抗生素超標 部桃發3點聲明：推測來自病人

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
環境部調查多家醫院放流水抗生素超標，其中包括衛服部桃園醫院。圖／衛福部桃園醫院提供
環境部調查多家醫院放流水抗生素超標，其中包括衛服部桃園醫院。圖／衛福部桃園醫院提供

本報記者調查，環境部水質保護司從2020年起陸續調查國內十家醫療院所放流水，發現台南奇美、高雄醫學大學、衛福部桃園醫院等8家醫療院所放流水抗生素超標；部桃今回應，水中抗生素可能來自服用抗生素的病人排出。

部桃今天中午在官網發布3點聲明，指醫院的廢棄藥物一律以生物事業廢棄物送焚化，未從廢水放流，放流水的抗生素推測來自服用抗生素的病人排出。

部桃也強調醫院對抗生素的使用有嚴格把關，自2014年參加疾病管制署抗生素管理計劃後，2023年也獲醫策會感染管制與抗生素管理計劃IPCAS標章。

部桃表示，醫院日後將更加嚴謹管理病人的抗生素合理使用，同時依照現行水污染防治法的醫療事業廢棄物排放標準，未來也將尋求合作研究單位，監測抗生素的流放。

廢棄物 抗生素 部桃 部立桃園醫院

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