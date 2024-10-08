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進口食材違規…日本蔥、美國肉桂粉上榜

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
日本輸入的大蔥被檢出農藥超標。圖／食藥署提供
日本輸入的大蔥被檢出農藥超標。圖／食藥署提供

美國輸入的調味醬料，先前屢在邊境被查獲違規，美方對此提出3項改善措施，包含賣到台灣的產品，不再使用環氧乙烷作為殺菌消毒方式、主動監控剩餘庫存、透過公協會輔導業者等；食藥署今天公布的邊境不合格品項有11件，其中包含北海道大蔥、美國肉桂粉等。

食藥署先前公布多家知名品牌從美國進口的醬料，被檢出殘留致癌農藥環氧乙烷，包含牛排醬、披薩醬、莎莎醬等，要求美方提出改善措施，副署長林金富指出，環氧乙烷在美國核准使用，但台灣未准用，對此美方提出3點改善方案。

林金富表示，第一點是作為殺菌消毒使用，美方提出，賣到台灣的產品，會改用其他的方式殺菌，如蒸氣高溫抑制病原菌；第二點，主動監測舊製程產品的環氧乙烷殘留量；也會透過公協會輔導業者。

針對食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，其中一家進口業者豊漁貿易有限公司，從日本北海道輸入大蔥，被檢出殘留農藥安美速0.03ppm、普硫松0.02ppm，林金富說，這些都是國內未准用的農藥品項，不合格品項共4.5公斤，在邊境全數退運或銷毀，製造廠為KOGA HOLDINGS CO., LTD.，後續在邊境針對業者、同產地進口同號列產品，檢驗強度從20％到50％，調整為100%逐批查驗。

食藥署統計，近半年在邊境受理報驗輸入，202批的日本進口韮蔥及其他蔥屬蔬菜，其中5批不合格，不合格率為2.5%，違規原因都是檢出農藥殘留，包括Nitenpyram、安美速、普硫松、歐西比、美氟綜、脫芬瑞、滅芬諾等。 

此外，香港商達樂星股份有限公司台灣分公司進口的4款產品，包含塑膠砧板及3件塑膠杯組，全部都是溶出試驗未通過，蒸發殘值介於32至45ppm，不適合作為盛裝食品的容器具；美國進口的品項，則有1批為德誠食品有限公司進口的肉桂粉，同樣殘留農藥環氧乙烷，不過肉桂粉和調味醬料的進口貨品號列並不相同。

食藥署今天公布的邊境檢驗不合格產品清單共11件，包含奈及利亞炸花生糕、辣椒香料粉；印尼蝦餅麵團；薩摩亞島諾麗果汁；美國肉桂粉；西班牙紅椒粉；日本大蔥；中國大陸3批塑膠杯組和1件塑膠砧板。

美國進口肉桂粉，殘留農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供
美國進口肉桂粉，殘留農藥環氧乙烷。圖／食藥署提供
中國大陸3批塑膠杯組和1件塑膠砧板，溶出試驗不合格。圖／食藥署提供
中國大陸3批塑膠杯組和1件塑膠砧板，溶出試驗不合格。圖／食藥署提供

日本 美國 超標 農藥殘留 食藥署

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