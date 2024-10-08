又遭惡搞「檳榔」放迴轉台 台灣壽司郎：所有店鋪全面消毒、採取法律行動

台灣壽司郎繼有消費者將寵物守宮放醬油碟事件後，近日「記者爆料網」釋出一段影片，竟有民眾將整包檳榔放到壽司迴轉台上，引起公憤（https://udn.com/news/story/7193/8276149）。台灣壽司郎今發出聲明表示，所有店鋪在接獲此消息後，已完成全面清潔消毒，並會全面加強人員巡視。並將採取法律行動追究相關責任，絕不輕忽不當之用餐行為，望此次事件能圓滿落幕。

有關日前有消費者將外帶食物帶至餐廳，並私自將其放進迴轉台上之不當用餐行為一事，很抱歉造成社會困擾。

所有店鋪在接獲此消息後，已完成全面清潔消毒，並會全面加強人員巡視，確保用餐環境安全及衛生，請消費者安心。

本公司在此嚴正聲明，未經允許之不正當消費行為若經發現屬實，本公司將採取法律行動追究相關責任，絕不輕忽不當之用餐行為，敬請各位消費者理解及配合，望此次事件能圓滿落幕。

台灣壽司郎在未來仍會為了提供給消費者安心安全的用餐環境而努力，謝謝各位的關心。

台灣壽司郎 2024年10月08日