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23歲男子右側鼻經常流鼻血 醫一查已是鼻咽癌第四期…曝早期症狀
1名23歲男性去年12月起，右側鼻子經常反覆流鼻血，且症狀持續。醫師診斷他罹患「鼻咽癌第四期」，於是採取「化學放射治療」與「免疫藥物治療」治療，所幸逐漸康復且無殘存癌細胞，目前仍定期在門診追蹤中。
國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森說，一般在診療過程中，大部分的鼻咽癌病患接受同步化學放射治療後，病情都會獲得明顯改善，但這名男性特別。他在接受8周的同步化學及放射線治療，又接續輔助化學治療3個月，腫瘤依然存在，且往同側翼顎窩侵犯。
因此，他建議病患接受免疫藥物治療，3個月後的影像學檢查及病毒抗體價位才皆轉為正常。
他說，鼻咽癌是亞洲人特有的癌症，台灣一年約新增1千5百名患者、6百多人因此死亡，成因至今不明。有家族史、人類疱疹病毒第四型（又稱EB病毒）感染者為高危險群，好發於50、60歲，男性罹病及死亡率是女性的3、4倍。
賴文森說，鼻咽癌早期症狀以頸部腫塊最常見，且通常不會疼痛，另外也會出現流鼻血或是鼻涕、痰中帶有血絲，以及有耳鳴、聽力減退、耳朵有閉塞感等症狀。
由於許多鼻咽癌患者沒有菸、酒、檳榔的習慣，覺得不會罹癌而掉以輕心，等到頸部腫塊變多、變大才就查出已是中晚期，延誤診斷和就醫的黃金期。
賴文森說，若有單側耳悶、反覆流鼻血、頸部腫塊，都是鼻咽癌早期症狀，若發現單側間斷性流鼻血或鼻血不止都是警訊，應盡快尋求專業耳鼻喉科醫師診斷，早期發現早期治療，避免錯失治療時機。
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