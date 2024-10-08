快訊

罷樑發言人李晏蓉：民進黨未主動介入 憂同意票少於不同意

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

聽新聞
0:00 / 0:00

23歲男子右側鼻經常流鼻血 醫一查已是鼻咽癌第四期…曝早期症狀

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森說，若有單側耳悶、反覆流鼻血、頸部腫塊，都是鼻咽癌早期症狀。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森說，若有單側耳悶、反覆流鼻血、頸部腫塊，都是鼻咽癌早期症狀。圖／國軍台中總醫院提供

1名23歲男性去年12月起，右側鼻子經常反覆流鼻血，且症狀持續。醫師診斷他罹患「鼻咽癌第四期」，於是採取「化學放射治療」與「免疫藥物治療」治療，所幸逐漸康復且無殘存癌細胞，目前仍定期在門診追蹤中。

國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森說，一般在診療過程中，大部分的鼻咽癌病患接受同步化學放射治療後，病情都會獲得明顯改善，但這名男性特別。他在接受8周的同步化學及放射線治療，又接續輔助化學治療3個月，腫瘤依然存在，且往同側翼顎窩侵犯。

因此，他建議病患接受免疫藥物治療，3個月後的影像學檢查及病毒抗體價位才皆轉為正常。

他說，鼻咽癌是亞洲人特有的癌症，台灣一年約新增1千5百名患者、6百多人因此死亡，成因至今不明。有家族史、人類疱疹病毒第四型（又稱EB病毒）感染者為高危險群，好發於50、60歲，男性罹病及死亡率是女性的3、4倍。

賴文森說，鼻咽癌早期症狀以頸部腫塊最常見，且通常不會疼痛，另外也會出現流鼻血或是鼻涕、痰中帶有血絲，以及有耳鳴、聽力減退、耳朵有閉塞感等症狀。

由於許多鼻咽癌患者沒有菸、酒、檳榔的習慣，覺得不會罹癌而掉以輕心，等到頸部腫塊變多、變大才就查出已是中晚期，延誤診斷和就醫的黃金期。

賴文森說，若有單側耳悶、反覆流鼻血、頸部腫塊，都是鼻咽癌早期症狀，若發現單側間斷性流鼻血或鼻血不止都是警訊，應盡快尋求專業耳鼻喉科醫師診斷，早期發現早期治療，避免錯失治療時機。

患者 癌症 癌細胞 罹癌 醫師

延伸閱讀

桃園工業城化災風險高 民間捐沖洗液、導光鎖保護消防

流鼻血仰頭、塞衛生紙都NG！正確止血姿勢揭，6方法預防流鼻血發生

NBA／湖人花10億續簽3年級小將 名記：新賽季將獲重用

NBA／伍德、范德比爾特持續掛傷 湖人未開季先有麻煩

相關新聞

汪建民癌逝 台大癌醫院長曝1風險：不抽菸肺癌是常態

藝人汪建民罹肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，抗癌10個月後，昨晚仍不敵病魔病逝，享年56歲。汪沒有抽菸習慣，卻...

又遭惡搞「檳榔」放迴轉台 台灣壽司郎：所有店鋪全面消毒、採取法律行動

台灣壽司郎繼有消費者將寵物守宮放醬油碟事件後，近日「記者爆料網」釋出一段影片，竟有民眾將整包檳榔放到壽司轉盤上，引起公憤...

生活智慧王！客人拿「塑膠調味瓶」當環保杯裝手搖飲 網讚：奶瓶的概念

全台限塑，民眾自備環保杯，除了可享有優惠價格與衛生之外，還可以為環境盡一份心力，減少一次性飲料杯的耗用。日前有一名手搖飲料店的店員在社群平台「Threads」上貼出一段短影片並發文分享，他表示，遇到一位客人拿著「塑膠醬料瓶」來當作環保杯，讓他超傻眼。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「奶瓶的概念！」

台大天災中心質疑氣象署低估雨量 吳德榮批理盲：防災需涵蓋預報誤差

山陀兒颱風環流帶來豪雨重創北海岸，新北金山區一對夫妻遭水沖走身亡，針對台灣大學氣候天氣災害研究中心日前質疑氣象署雨量...

台鐵6月引進R200柴電機車…今動力異常 卡在花蓮市兩平交道

台鐵公司於6月引進R200型柴電機車，今天在花蓮試運轉拖拉普悠瑪列車，沒想到行經花蓮市中華路、建國路平交道之間時，疑因動...

23歲男子右側鼻經常流鼻血 醫一查已是鼻咽癌第四期…曝早期症狀

1名23歲男性去年12月起，右側鼻子經常反覆流鼻血，且症狀持續。醫師診斷他罹患「鼻咽癌第四期」，於是採取「化學放射治療」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。