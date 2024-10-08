台鐵6月引進R200柴電機車…今動力異常 卡在花蓮市兩平交道

台鐵公司於6月引進R200型柴電機車，今天在花蓮試運轉拖拉普悠瑪列車，沒想到行經花蓮市中華路、建國路平交道之間時，疑因動力異常，兩處平交道遮斷器柵欄放下禁止人車通行，造成現場塞車約40分鐘，台鐵表示，列車已拖回花蓮機務段檢查，異常原因還在查詢中，並影響兩班南下列車。

今天有民眾拍下列車停在軌道上的畫面，稱平交道放下柵欄等候多時，所有人車無法通行，等候通過的車輛越來越多，現場出現大塞車。R200新型柴油電車頭今天在花蓮站往南方向，測試拖拉列車，行經中華路平交道前，列車突然動力異常現象停住不前，導致平交道遮斷器無法復位。

花蓮運務段長許民杰指出，這次R200新型柴油電車頭前後拖拉普悠瑪，要試試若有遇到狀況，可否用電車頭排除，之前已經嘗試很多次，南邊的機車頭卻在上午約10時發生動力異常，緊急用北邊還有動力的機車頭往北拉，在10時40分已回到花蓮站，目前車頭需要進一步檢查，看哪裡有問題，再判斷是否未來繼續使用。

花蓮車站長楊舜安說，R200拉8節車廂的普悠瑪試運轉，沒想到卡在市區建國路平交道與中華路平交道之間，等於是建國路平交道解除點還沒過，又壓到到中華路平交道的啟動點，才會導致兩個平交道遮斷器都放下，同時影響兩班往南EMU3000列車，分別是410次、308次，現都排除狀況。

台鐵新購歐系R200高性能柴電機車，由瑞士施泰德鐵路公司製造 ，在西班牙瓦倫西亞廠生產，搭載高達2700匹馬力引擎，今年6月在花蓮車站舉行啟用儀式，將汰換使用30多年的舊柴電車頭。