奇美醫引進冷凍卵巢自體移植技術 增加生育保存選項

醫學進步提高年輕癌症患者預後良好比例，但癌症治療對生育能力有巨大負面影響，奇美醫院推廣癌症病人接受生育保存諮詢，並引進冷凍卵巢組織進行自體移植技術，盼造福患者。

奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫師溫仁育今天在院內衛教宣導會表示，因癌症治療技術日新月異，許多癌症治療預後良好，代表有更多年輕或是兒童癌症病人在克服疾病難關後，會有生兒育女組成家庭需求，但手術、化療或放射線治療都可能對人體生育能力造成巨大負面影響。

溫仁育表示，世界各國重要癌症學會指引皆建議，有生育需求的癌症病人應接受生育保存諮詢，但以往大多數國人仍會將疾病治療放在首位，實際上接受諮詢比例不高。

她說，目前保存女性生育功能選項，包括冷凍卵子及冷凍卵巢組織進行自體移植，凍卵適合生育年齡女性，如果是青春期前需緊急接受化療病患，冷凍卵巢組織自體移植就是唯一選項。

溫仁育指出，比利時醫界在2004年成功幫助癌症病人利用癌症治療前冷凍的卵巢組織進行自體移植，並誕下一名世界首例活產女嬰；美國生殖醫學會於2019年宣告冷凍卵巢組織自體移植是可行生育保存技術，截至2022年，全球已累積超過1萬例卵巢冷凍案例、成功誕下逾300例活產新生兒。

她說，國內醫界對冷凍卵巢組織自體移植技術較為陌生，她特地前往比利時向完成世界首例醫療團隊學習核心技術，並將技術引進台灣，目前奇美醫院已完成相關軟硬體準備，並提供病患接受諮詢，希望造福有此方面需求病人。

溫仁育表示，生育保存首先適合經腫瘤科醫師評估有良好5年存活率者，冷凍卵巢組織或冷凍卵子各有優缺點與適合條件，國外有許多案例是兩者同時進行，讓病人往後可能有更多自主選擇機會，但目前冷凍卵子或冷凍卵巢組織都未列入健保給付，病人可充分與醫師諮詢後進行選擇。