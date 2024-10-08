快訊

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

快訊／汪建民不敵病魔住院1個月後安詳離世 享年56歲

消基會驗25件養殖魚類 2件檢出未核准使用藥物

中央社／ 台北8日電

養殖水產會用藥劑，消基會今天表示，參考歐盟作法隨機購樣黃魚、午魚及鱸魚共25件，結果有2件驗出「動物用藥殘留標準」未核准用於水產的殺菌劑、抗生素，待衛福部確認執法。

消費者文教基金會發布新聞指出，水產有優質蛋白質、優質脂肪酸、維生素D、維生素B2、鈣、磷、鐵、鋅、碘、鎂、鉀等，海洋資源漸漸枯竭下，以養殖替代，但會用藥劑，有殘留疑慮，參考歐盟把關機制作法，6、7月在六都的傳統市場及電商平台隨機選購水產檢測。

消基會計採購黃魚10件、午魚6件及鱸魚9件，共25件樣品，結果23件檢出政府規範的48品項動物用藥殘留，有2件出現檢出「動物用藥殘留標準」非核准使用於水產藥物的問題。

消基會說，其中1件標示「黃花魚」，檢出「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）；另一件是「午魚」，檢出「磺胺甲基噁唑（sulfamethoxazole）」；有待衛福部確認是否違反食品安全衛生管理法相關規定，若經確認，可處新台幣6萬元以上、2萬元以下罰鍰。

針對這2種藥劑，消基會補充，「恩氟喹啉羧酸」可以有限量殘留的動物種類為牛、豬及家禽類，殘留部位不同限量也不同，是一種合成的廣效性殺菌劑，為合法動物用藥，但未核准使用於水產品，過去主管機關抽驗的黃魚也出現過；中毒症候包括嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難、褥瘡及運動失調等。

其次，「磺胺甲基噁唑」於「動物用藥殘留標準」中未有容許量，為不得檢出，過去主管機關也在雞蛋及午魚檢出過，若過量使用，可能導致過敏及胃腸不適，如噁心、嘔吐等症狀。

此外，消基會也說，有22件樣品為散裝，僅3件為包裝產品，其中1件沒有標示有效日期，待衛生福利部確認後執法。

消基會除呼籲政府加強管理產品標示、輔導養殖業者正確用藥，並提醒消費者買魚要避開眼睛混濁、有腐臭或刺激性味道產品，按壓魚腹無黏液物體從排泄口跑出，代表愈新鮮。

動物 消基會 魚類

延伸閱讀

【重磅快評】陸將解禁日本水產品 賴清德不開放怎交代？

日本福島五縣食品全面開放 消基會表痛心提三點呼籲

市場未反映蛋價跌？部分含蛋糕點不降反漲 消基會籲抵制

寶林茶室食物中毒案 消基會：累計32人參與提團訟

相關新聞

汪建民癌逝 台大癌醫院長曝1風險：不抽菸肺癌是常態

藝人汪建民罹肺腺癌4期，癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，抗癌10個月後，昨晚仍不敵病魔病逝，享年56歲。汪沒有抽菸習慣，卻...

台大天災中心質疑氣象署低估雨量 吳德榮批理盲：防災需涵蓋預報誤差

山陀兒颱風環流帶來豪雨重創北海岸，新北金山區一對夫妻遭水沖走身亡，針對台灣大學氣候天氣災害研究中心日前質疑氣象署雨量...

北北基宜今大雨轟到晚上！國慶日迎舒適好天氣 周末再變天

未來1周在東北季風影響之下，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，北部、東北部、馬祖天氣轉涼，其他各地也早晚較涼。比較容易下雨的...

生活智慧王！客人拿「塑膠調味瓶」當環保杯裝手搖飲 網讚：奶瓶的概念

全台限塑，民眾自備環保杯，除了可享有優惠價格與衛生之外，還可以為環境盡一份心力，減少一次性飲料杯的耗用。日前有一名手搖飲料店的店員在社群平台「Threads」上貼出一段短影片並發文分享，他表示，遇到一位客人拿著「塑膠醬料瓶」來當作環保杯，讓他超傻眼。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「奶瓶的概念！」

又遭惡搞「檳榔」放迴轉台 台灣壽司郎：所有店鋪全面消毒、採取法律行動

台灣壽司郎繼有消費者將寵物守宮放醬油碟事件後，近日「記者爆料網」釋出一段影片，竟有民眾將整包檳榔放到壽司轉盤上，引起公憤...

台鐵6月引進R200柴電機車…今動力異常 卡在花蓮市兩平交道

台鐵公司於6月引進R200型柴電機車，今天在花蓮試運轉拖拉普悠瑪列車，沒想到行經花蓮市中華路、建國路平交道之間時，疑因動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。