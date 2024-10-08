消基會驗25件養殖魚類 2件檢出未核准使用藥物

養殖水產會用藥劑，消基會今天表示，參考歐盟作法隨機購樣黃魚、午魚及鱸魚共25件，結果有2件驗出「動物用藥殘留標準」未核准用於水產的殺菌劑、抗生素，待衛福部確認執法。

消費者文教基金會發布新聞指出，水產有優質蛋白質、優質脂肪酸、維生素D、維生素B2、鈣、磷、鐵、鋅、碘、鎂、鉀等，海洋資源漸漸枯竭下，以養殖替代，但會用藥劑，有殘留疑慮，參考歐盟把關機制作法，6、7月在六都的傳統市場及電商平台隨機選購水產檢測。

消基會計採購黃魚10件、午魚6件及鱸魚9件，共25件樣品，結果23件檢出政府規範的48品項動物用藥殘留，有2件出現檢出「動物用藥殘留標準」非核准使用於水產藥物的問題。

消基會說，其中1件標示「黃花魚」，檢出「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）；另一件是「午魚」，檢出「磺胺甲基噁唑（sulfamethoxazole）」；有待衛福部確認是否違反食品安全衛生管理法相關規定，若經確認，可處新台幣6萬元以上、2萬元以下罰鍰。

針對這2種藥劑，消基會補充，「恩氟喹啉羧酸」可以有限量殘留的動物種類為牛、豬及家禽類，殘留部位不同限量也不同，是一種合成的廣效性殺菌劑，為合法動物用藥，但未核准使用於水產品，過去主管機關抽驗的黃魚也出現過；中毒症候包括嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難、褥瘡及運動失調等。

其次，「磺胺甲基噁唑」於「動物用藥殘留標準」中未有容許量，為不得檢出，過去主管機關也在雞蛋及午魚檢出過，若過量使用，可能導致過敏及胃腸不適，如噁心、嘔吐等症狀。

此外，消基會也說，有22件樣品為散裝，僅3件為包裝產品，其中1件沒有標示有效日期，待衛生福利部確認後執法。

消基會除呼籲政府加強管理產品標示、輔導養殖業者正確用藥，並提醒消費者買魚要避開眼睛混濁、有腐臭或刺激性味道產品，按壓魚腹無黏液物體從排泄口跑出，代表愈新鮮。