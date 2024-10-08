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台大天災中心質疑氣象署低估雨量 吳德榮批理盲：防災需涵蓋預報誤差

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
新北市金山等地4日出現致災性暴雨，多處積淹水嚴重災情，新北暗坑文化工作室、浪金山等地方創生青年號召志工團投入救災。圖／暗坑文化工作室提供
新北市金山等地4日出現致災性暴雨，多處積淹水嚴重災情，新北暗坑文化工作室、浪金山等地方創生青年號召志工團投入救災。圖／暗坑文化工作室提供

山陀兒颱風環流帶來豪雨重創北海岸，新北金山區一對夫妻遭水沖走身亡，針對台灣大學氣候天氣災害研究中心日前質疑氣象署雨量預估不準，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」專欄直指，山陀兒之後出現一些「理盲」的檢討，以目前科技在預報上本來就會有誤差，身為防災協力單位若把預報視為零誤差，去輔助該縣市作防災決策，實令人擔憂。

山陀兒從高雄登陸，但新北大雨造成嚴重災情，引發外界質疑氣象署預報不準。吳德榮今天在專欄指出，山陀兒之後出現一些「理盲」的檢討，某防災協力單位怨氣象署「定量降水預報」失準；奇怪的是，難道不知以現今科技、對於豪雨等級以上「定量降水預報」（QPF）的能力，預兆得分（threat score）尚不及0.2，若把該預報視為零誤差，去輔助該縣市作防災決策，實令人擔憂。

吳德榮也說，另一件則是前氣象局局長建議將山陀兒除名，以其經歷豈能不知，無論以氣象局或氣象署的名義，皆無法參加世界氣象組織（WMO）的會議，「既無法參加會議、向誰提議除名？莫名其妙！」

吳德榮受訪時表示，不論針對颱風路徑或定量降水預報，以現今科技來說，都會有預報上的誤差。但防災需要涵蓋預報上的誤差，不可能以預報零誤差來防災。為了防災，政府請各區大學作為協力單位協各縣市政府，台大協助北部，台大天氣災害研究中心本應清楚預報會有誤差，此番言論顯示以預報零誤差心態協助防災，完全錯誤，也令他擔憂。

吳德榮表示，颶風海倫重創美國造成逾200多人死亡，但美國民眾不會怪氣象預報不準；一旦颱風太大或風雨太強，就會有災害，縣市政府防災不能是氣象預報零誤差，而是要涵蓋誤差，不應該發生災害後就以預報不準讓氣象署揹黑鍋。

新北市災害應變中心協同分析氣象的團隊之一，台灣大學氣候天氣災害研究中心5日晚間由市府新聞局代轉發布新聞稿表示，氣象署自10月3日傍晚起至10月4日白天，針對北海岸降雨預報12小時累積雨量最大僅達70毫米。依氣象署公布實際降雨量，金山區4日14時至17時的逐時雨量79.5毫米、90毫米、79毫米，加總3小時雨量達250毫米，已超過106年6月2日在三芝區210毫米豪雨的致災性雨量，與先前的預報資料不符。

不過，台大天氣災害研究中心也表示，此種突發的劇烈降雨，僅能由雷達回波守視（看守、監看），當獲得預警時，往往已開始發生大雨。

氣象署則在6日上午發稿澄清，氣象署預報中心主任陳怡良指出，山陀兒颱風4日清晨減弱為熱帶性低氣壓、上午再減弱為一般低氣壓，受外圍水氣、東北風及地形影響，4日下午至晚間北海岸雨勢再度增大並伴隨小區域的短延時強降雨。由於此類型的瞬間強降雨，有尺度小、變化快的特性，再加上複雜地形的影響，世界上各氣象單位提前預報的能力皆較有限，大多以即時監測資料輔助發布預警。統計4日期間共發布9次豪雨特報，含2次超大豪雨及2次大豪雨、大雷雨即時訊息13次，其中含細胞廣播5次。

吳德榮 山陀兒颱風 氣象署 雨量

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