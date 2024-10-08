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日本北海道進口大蔥殘留農藥違規 遭邊境攔截

中央社／ 台北8日電

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，其中有1批從日本北海道進口的大蔥被檢出殘留農藥安美速、普硫松，違反不得檢出規定，全數依法退運或銷毀，未流入市面。

把關邊境安全，衛生福利部食品藥物管理署每週例行公布1次違規清單，今天共有11項檢驗不合格產品，包括西班牙紅椒粉、印尼蝦餅麵團等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，豊漁貿易有限公司又上榜，這次有1批從日本北海道進口的大蔥，檢出殘留農藥安美速0.03ppm、普硫松0.02ppm，違反不得檢出規定，共4.5公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，針對業者豊漁貿易從同產地、進口號列產品，原本就已經是加強抽驗，因這次又出現違規，所以調整為逐批查驗。

食藥署統計今年3月30日至9月30日期間，日本進口韭蔥及其他蔥屬蔬菜共計報驗202批，其中不合格5批、占2.5%，違規原因都是檢出農藥殘留超標。

此外，香港商達樂星股份有限公司台灣分公司從中國進口的塑膠砧板、塑膠杯組等產品，均因溶出試驗不符規定，全數共4批、81.9公斤，依規定退運或銷毀。

據統計，中國進口聚丙烯塑膠類餐具共計報驗672批中，不合格批數8批、占1.2%。林金富說，將持續採100%逐批查驗至今年底。

日本 農藥殘留 食藥署

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