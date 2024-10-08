人體排泄抗生素污染環境 感染專家：難直接咎責醫院

全台限塑，民眾自備環保杯，除了可享有優惠價格與衛生之外，還可以為環境盡一份心力，減少一次性飲料杯的耗用。日前有一名手搖飲料店的店員在社群平台「Threads」上貼出一段短影片並發文分享，他表示，遇到一位客人拿著「塑膠醬料瓶」來當作環保杯，讓他超傻眼。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「奶瓶的概念！」

2024-10-08 11:47