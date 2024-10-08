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人體排泄抗生素污染環境 感染專家：難直接咎責醫院

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
林口長庚紀念醫院副院長邱政洵指出，人體排泄物的抗生素問題，不是只有住院病人，一般民眾也會發生，難直接咎責醫療院所。本報資料照片
林口長庚紀念醫院副院長邱政洵指出，人體排泄物的抗生素問題，不是只有住院病人，一般民眾也會發生，難直接咎責醫療院所。本報資料照片

衛福部推動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，然而，環境部檢測國內九間醫院排水系統發現，抗生素殘留量明顯高過標準值。林口長庚紀念醫院副院長及兒童感染科教授級主治醫師邱政洵表示，人體排泄物的抗生素問題，不是只有住院病人，一般民眾也會發生，很難直接咎責醫療院所，需回到源頭監測環境中的抗生素細菌。

台南奇美、高雄醫學大學、亞東醫院與台中榮總等八家醫療院所，發現醫院放流水檢出超標的抗生素，包含環丙沙星、頭孢他啶、氧氟沙星、磺胺甲噁唑等，以頭孢他啶超標數值最明顯。

行政院政務委員陳時中表示，可能是病人服藥後經排泄物代謝進入下水道，應跨部會因應。

邱政洵表示，醫療院所處理醫療廢棄物一定是遵守規範。然而，抗生素還可能透過，住院病人或是門診病人領取抗生素藥物返家後，經過糞便、尿液排到環境中，很難咎責到醫療院所。

邱政洵說，關於這部分的環境抗生素處理，需整個社會一起努力，讓抗生素合理使用，抗生素治療細菌感染的救命藥物，該停藥就要停藥讓環境壓力下降，需要環境整體監測。

抗生素 超標

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