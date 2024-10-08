聽新聞
0:00 / 0:00
人體排泄抗生素污染環境 感染專家：難直接咎責醫院
衛福部推動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，然而，環境部檢測國內九間醫院排水系統發現，抗生素殘留量明顯高過標準值。林口長庚紀念醫院副院長及兒童感染科教授級主治醫師邱政洵表示，人體排泄物的抗生素問題，不是只有住院病人，一般民眾也會發生，很難直接咎責醫療院所，需回到源頭監測環境中的抗生素細菌。
台南奇美、高雄醫學大學、亞東醫院與台中榮總等八家醫療院所，發現醫院放流水檢出超標的抗生素，包含環丙沙星、頭孢他啶、氧氟沙星、磺胺甲噁唑等，以頭孢他啶超標數值最明顯。
行政院政務委員陳時中表示，可能是病人服藥後經排泄物代謝進入下水道，應跨部會因應。
邱政洵表示，醫療院所處理醫療廢棄物一定是遵守規範。然而，抗生素還可能透過，住院病人或是門診病人領取抗生素藥物返家後，經過糞便、尿液排到環境中，很難咎責到醫療院所。
邱政洵說，關於這部分的環境抗生素處理，需整個社會一起努力，讓抗生素合理使用，抗生素治療細菌感染的救命藥物，該停藥就要停藥讓環境壓力下降，需要環境整體監測。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言