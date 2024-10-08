生活智慧王！客人拿「塑膠調味瓶」當環保杯裝手搖飲 網讚：奶瓶的概念

全台限塑，民眾自備環保杯，除了可享有優惠價格與衛生之外，還可以為環境盡一份心力，減少一次性飲料杯的耗用。日前有一名手搖飲料店的店員在社群平台「Threads」上貼出一段短影片並發文分享，他表示，遇到一位客人拿著「塑膠調味瓶」來當作環保杯，讓他超傻眼。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「奶瓶的概念！」

這名店員指出「收到這種環保杯，沒想到流量非常炸」。影片中可見，這個「塑膠調味瓶」還自帶吸頭，讓人看了不禁莞爾一笑。

影片曝光，多數網友都笑噴，紛紛表示「笑死，但感覺挺好用的」、「我覺得可以欸，想買」、「很有特色」、「有創意」、「厲害了」、「經濟實用」、「路上如果有人拿這個喝，我可能真的會以為他醬油當飲料」。

還有不少網友回應「真是省錢達人，5元省幾次就回本了，開眼界」、「這是哪個小天才？看起來超好用」、「看來在清心上班都會遇到奇葩」、「聽說這個不用吸管很環保」、「連吸管都省了，生活智慧王」。

不過，也有網友理性分析，指出「可惜不能保冰，不然真的超讚」、「只能喝茶類」、「我必須再來回覆一次，這瓶器是食品級PP材質，可耐熱，裝飲品OK的不用擔心塑化劑」、「這個明明是設計給裝醬料的」。