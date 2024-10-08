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青少年成癮危機 台灣拒菸聯盟發聲：全面禁止加味菸品

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
電子煙的甜味和香氣容易激發青少年的興趣而接觸，進而導致成癮且不易戒除；共206個團體聯合發函，全面禁止除菸草原味之加味菸。本報資料照片
電子煙的甜味和香氣容易激發青少年的興趣而接觸，進而導致成癮且不易戒除；共206個團體聯合發函，全面禁止除菸草原味之加味菸。本報資料照片

「菸害防制法」第10條，賦予明訂禁止菸品風味添加物的權力，國健署擬禁止27種添加物，60天預告期於10月7日期滿，待綜整意見後公告。台灣拒菸聯盟憂心未來規定得追著跑，除原本173個團體，再加入33個團體，共206個團體聯合發函，建請衛福部將公告修訂為「除菸草原味外，禁止使用花香、果香、巧克力、薄荷及其他天然或人工調製口味之添加物。」

董氏基金會菸害防治組主任林清麗表示，「請政府遵守立院決議，全面禁止除菸草原味之加味菸。」台灣拒菸聯盟共206個團體聯合發函，除建請衛福部將公告修訂，且應遵照母法「行政院公布後1個月施行」，請勿無限拖延後，又再放寬給予菸商18個月的緩衝期。

衛福部於112年3月菸害防制法施行之際，提出預告禁止「花香、果香、巧克力及薄荷」4大類口味添加物，連其公布菸商最常添加的前10種口味都涵蓋不了，被質疑後表示將再議，結果拖延了16個月，於今年8月8日竟再次預告將「禁口味添加物」變成「禁27種添加物成分」。

林清麗認為，此舉恐為菸商加味菸品再大開方便之門，且官員甚至誤解世界衛生組織意見，歐盟27國及美國的相關法令都是禁止「口味」，但是政府單位在備受質疑時又表示：「禁止添加物成分」是跟進美國、歐盟現況。

對於放寬給予菸商18個月的緩衝期，台灣拒菸聯盟對此結果感到震驚，除向立法院三黨黨團及提出「健康台灣」的賴清德總統陳情，更聯合團體發文，提出具體建議。

台灣拒菸聯盟指出，衛福部稱與歐盟及美國召開會議討論，但衛福部不依照歐盟「2014/40/EU」指令「禁止除菸草原味以外的菸品」，還誤解世界衛生組織「降低菸品吸引力，要限制菸草口味」，應該要禁止包括「味道、氣味及其他感官屬性」。另外，可加入一份「不受限制的」此類化合物清單，以便在新的科學見解需要新增化合物時，能夠進行調整。

關於加味菸的危害，中研院法律學研究所副研究員吳全峰指出，美國FD&C Act自2009年起，依據實證研究制定禁止加味菸規定，廣泛禁止菸品成分或組成（包括菸草、菸紙或濾嘴）存在任何人工或天然風味、草藥或香料。菸草味或薄荷味除外，但近來也已提出修法禁止薄荷味。因此，美國禁止加味菸規範為採全面禁止風味之立法方式，避免青少年成癮危機。

台灣拒菸聯盟強調，政府僅以負面表列方式列出禁用添加物清單，意即不在清單上的都能使用，等於是大大放寬菸商的權利，包括鑽條文漏洞，根本無法有效達成全面禁止加味菸、排除菸品吸引力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 菸草 衛福部

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