台南出現第3例日本腦炎 病患近期無國內外旅遊史
台南市政府衛生局今天公布台南市出現第3例日本腦炎病例，病患9月24日發病，近期無國內外旅遊史，昨天確診。
南市府衛生局今天發布新聞稿指出，台南市第3例日本腦炎病例是家住新營區民權里50多歲男子，9月24日出現發燒症狀，26日雙手無力，10月1日因意識障礙住院治療及通報。
衛生局調查，病患近期無國內外旅遊史，平日活動地點以住家新營區及鹽水區工作地為主，但工作地附近2公里內有豬舍等高風險環境，初判於工作地感染可能性較高。
衛生局等相關單位已啟動高風險場所調查評估，豬舍懸掛誘蚊燈，落實環境滅蚊及誘捕病媒蚊等防治措施，且加強衛教宣導，以保障民眾健康。
衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，台灣日本腦炎好發於每年5月至10月，6月至7月是流行高峰；傳播日本腦炎病媒蚊是三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊，孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，豬隻是主要病毒增幅宿主。
大多數人感染日本腦炎多無明顯症狀，少數有發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現精神症狀（譫妄、意識不清）、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡，接種日本腦炎疫苗是最有效預防方法。
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