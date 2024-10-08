北北基宜今大雨轟到晚上！國慶日迎舒適好天氣 周末再變天
未來1周在東北季風影響之下，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，北部、東北部、馬祖天氣轉涼，其他各地也早晚較涼。比較容易下雨的地方在迎風面的桃園以北、東半部地區，中南部地區主要是午後陣雨的天氣型態，澎湖、金馬比較不太受到影響。
她說，下雨時間長短、下雨區域多寡、雲量多少，都要視東北季風的強度、水氣多寡、大氣穩定而定。
今天是24節氣「寒露」，伍婉華表示，今天在花東、桃園以南逐漸可見陽光，澎湖、金門、馬祖雲量還是很多，尤其迎風面的北北基宜整天都是雲雨帶在上空。從清晨到目前為止，宜蘭山區已經出現局部性豪雨，新北出現局部性大雨，氣象署已經發布豪雨特報提醒。
至於低層降雨結構，伍婉華表示，颱風離開以後，水氣依舊多，加上東北季風影響，從過去幾天的天氣可以看到，大台北、基隆、宜蘭的雨不斷下，這些地方依舊被回波所覆蓋，這些地形雨所造成的降雨今天一整天都會持續下，最重要是雨一直累積、沒有停，花東地區下半天也會有短暫降雨現象，中南部地區中午以後山區也會有對流雲系發展。
氣溫部分，伍婉華表示，北部、東北部地區比昨天下降1度左右，預估今天白天各地高溫也會下降一些，馬祖高溫23度，北北基宜高溫25、26度，花東和金門、澎湖27度，中南部稍微熱一些30、31度。
伍婉華表示，晚上水氣漸漸減少，但午後對流仍可能造成山區較大雨勢。到周四國慶日降雨會更為緩和，東半部地區、基隆北海岸、大台北山區局部短暫零星降雨，其他地區降雨情況比較少，中午過後南部地區、中部山區有局部陣雨；迎風面的大台北、基隆、宜蘭上半天雲量還是比較多，要到下半天雲量才會比較少。
國慶日氣溫部分，伍婉華表示，各地早晚比較涼，南部、澎湖低溫24、25度左右，其他各地23度。白天中南部稍微暖和一些，大約31度，馬祖偏涼大約23度；金門、澎湖、北部氣溫比較舒適，大約27、28度。周末水氣增加，雖然東北季風稍微減弱一些，迎風面雲量多一些，白天溫度稍微回升一點。溫度已經在變化，提醒隨溫度變化調整穿著。
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