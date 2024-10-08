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國旅目標2億人次 全台「100亮點」每月推優惠及主題活動

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光署近日喊出，今年目標國旅達2億人次，超越疫情前水準。本報資料照
交通部觀光署近日喊出，今年目標國旅達2億人次，超越疫情前水準。本報資料照

疫後不少民眾認為國旅cp值不高，偏好出國旅遊，交通部觀光署近日喊出，今年目標國旅達2億人次，超越疫情前水準。觀光署表示，將搭配「觀光亮點獎」與地方集結100處亮點，自今年11月起至2025年10月，每月擇定1至3個主打星縣市，由該縣市推出食宿遊購行好康優惠及主題活動。

觀光署長周永暉日前表示，受0403花蓮地震影響，今年4至6月就有54萬人次國際旅客取消前往花蓮，若今年沒有1千萬人次國際旅客，國旅就要多一點，而今年國旅沒有預期中好，因為匯率差及3年的疫情，民眾還是出國居多，今年目標國旅達2億人次，超越疫情前1億9千萬人次。

觀光署指出，去年串聯中央部會與地方政府，整合所轄123處活動體驗及景點設施，推動了第1屆「觀光亮點獎」，透過民眾票選與專家評選，遴選出24處觀光亮點，捲動193萬人次參與。今年邀請地方政府再推薦76處特色景點，並結合「觀光亮點獎」獲獎成果，集結100處亮點，共同打造「台灣觀光100亮點」，盼促進國旅成長。

觀光署表示，考量100亮點分布全台22縣市，觀光署補助各縣市政府共同行銷「台灣觀光100亮點」，包含在亮點周邊舉辦主題活動、百大亮點行銷宣傳、媒合觀光產業優惠等。觀光署也規劃串聯各縣市舉辦「環島月月Party」話題行銷活動，自今年11月起至2025年10月期間，每月擇定1至3個主打星縣市，由該縣市推出食宿遊購行好康優惠，並結合該縣市當月主題活動，引客順遊亮點。

另外，觀光署指出，將結合各縣市政府宣傳「台灣觀光100亮點」，也將辦理電子集章抽獎、遊程規劃競賽、壯遊體驗徵選、網路社群活動等波段行銷活動，盼透過整合各縣市政府之行銷資源，增進國旅人次。

為鼓勵民眾使用大眾運輸，觀光署也說，推出搭乘台灣好行持電子票證（含行動支付）享客運票價半價優惠活動，去年5月20日至明年8月31日，共有75條路線參與優惠（宜花東10條路線至今年底免費），另於今年3月1日至12月31日，推出不分平假日台灣觀巴2人成行1人免費優惠活動，共計有56條台灣觀巴套裝參與優惠。

國旅 景點 觀光署

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