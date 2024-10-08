「日式拉麵」口碑聲量排行上線！「它」開幕半個月直衝前五名

《網路溫度計DailyView》「日式拉麵」網路口碑聲量排行榜上線，針對提供室內用餐形式並販售日式拉麵的餐廳進行收錄，總計175家，喜歡吃拉麵的人千萬不要錯過，一起跟著這份排行榜，透過網路聲量、好評影響力、情緒分佈、熱門關鍵字等資料，看看網友都在討論哪些日式拉麵吧！

透過這份排行榜，你可以掌握網友最熱議的拉麵店家！排行榜結合網路聲量、好評影響力、情緒分佈、熱門關鍵字等多項資訊，深入解析網友們心中的拉麵口碑王。想知道哪家拉麵店最值得一試，或是近期有哪些口味最受歡迎？這份榜單就是你的最佳指南，讓你每次品嚐日式拉麵都不踩雷，輕鬆找到屬於自己的拉麵天堂！

相信大家對一蘭拉麵不陌生，招牌赤紅特製辣醬以辣椒為基底，搭配30種材料，長時間熬煮而成，畫龍點睛地提升了整碗豚骨拉麵的風味。

近期，日本一蘭拉麵推出秘傳辣醬「一蘭旨辛コク増し」，據說秘方僅有公司內部4人知曉，在社群上引發熱烈討論。不過，不少網友認為台灣的辣椒醬更勝一籌，「那個辣醬一點都不好吃啊！還是台式的小魚辣椒醬比較夠味」、「噱頭！台灣任何的辣椒醬都完勝」、「台灣的辣椒醬好吃多了」、「問題這個辣沒有特別出色」、「用東泉就好了」；也有人表達對一蘭拉麵的喜愛，好奇購買方式，「一蘭還是讚啊！端上來直接清空」、「希望能開賣一蘭醋耶」。

網友熱烈討論辣醬，加上許多旅日民眾愛吃當地的一蘭拉麵，還有網友開箱一蘭拉麵扭蛋等話題，讓它的社群活躍度持續攀升，以高聲量之姿位居日式拉麵月榜第二。

大阪超人氣「抱きしめ鯛」登台 鯛担麵帶來味蕾新體驗

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榜單前四名都是來台多年的知名名店，第五名則是來自大阪的超人氣拉麵「抱きしめ鯛—鯛担麵專門店」，9月14日試營運，預計10月8日正式開幕，登台不到一個月成功擠進榜單。

該店位於大安區延吉街，鄰近捷運國父紀念館站，以日法結合料理聞名，湯底採用日本愛媛縣的高級真鯛熬製，濃郁香醇。招牌「鯛担麵」分為乾麵和湯麵，辣度可從0至3自由調整。Q彈的麵條吸附濃郁湯汁，搭配5種香料、3種辣椒與濃厚芝麻醬；配料包括法式舒肥豚肉叉燒、炸鯛魚片及馬鈴薯絲，整碗香氣四溢，層次豐富，每口都充滿驚喜。

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從熱門關鍵字來看，網友聚焦於鯛魚、叉燒、湯底、愛媛縣、試營運、担担麵等話題；從情緒分佈來看，正面情緒高57.8%，搶先體驗的網友對餐點和服務多數給予讚賞，「很濃郁，魚肉很好吃」、「香濃不膩的湯頭、冷麵更是一絕」、「餐點新鮮，會回訪」、「服務生都好親切！很有朝氣～餐點也都很好吃」、「我真的鮮少聽到師傅會問顧客的品嚐口感，而且幾乎是每一組客人品嚐完都會問」。

濃郁湯頭、獨門口味！口碑排行榜每日更新

《網路溫度計DailyView》

日式拉麵口碑榜每日更新，調查期間內網路討論聲量需超過25筆才可進入排行榜。如果你心目中的拉麵之王，沒有出現在榜單，趕快分享、互動，幫它衝一波聲量吧！

【《網路溫度計DailyView》日式拉麵網路口碑聲量排行榜】

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