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不是驚喜是驚嚇…遊克羅埃西亞險被丟包 旅客返台：旅行社責任

中央社／ 桃園機場8日電
台灣有旅客跟團赴克羅埃西亞旅遊，卻因當地旅行社未收到台灣方旅行社款項而被要求付費，團員今天清晨返台表示「旅程是不斷的驚嚇而不是驚喜」，直言旅行社要負很大的責任。圖為桃園機場第二航廈。聯合報系資料照
台灣有旅客跟團赴克羅埃西亞旅遊，卻因當地旅行社未收到台灣方旅行社款項而被要求付費，團員今天清晨返台表示「旅程是不斷的驚嚇而不是驚喜」，直言旅行社要負很大的責任。圖為桃園機場第二航廈。聯合報系資料照

台灣有旅客跟團赴克羅埃西亞旅遊，卻因當地旅行社未收到台灣方旅行社款項而被要求付費，團員今天清晨返台表示「旅程是不斷的驚嚇而不是驚喜」，直言旅行社要負很大的責任。

嘉義市陳姓女子等27人參加某旅行社的行程跟團到克羅埃西亞旅遊，4日欲離境卻被當地旅行社以未收到台灣的旅行社款項為由，要求每人再付2000歐元（約新台幣7萬元），團員墊付後化解危機，已通報旅行業品質保障協會處理。

團員今天清晨搭乘班機返台，一名不願具名的女性旅客在記者追問下表示「這個旅程是不斷的驚嚇而不是驚喜」，團員多是退休人士，彼此間都是好友，每人大約花了20萬元的團費參加13天旅程，行程很累還遇到這樣的狀況，某天晚上甚至10時多才回到旅館，還沒有車輛接送。

這名女性旅客說，旅行社始終沒有出來面對，最後是由一名醫師團員出面處理，大家才能平安返台，回國後會循正當管道求償保障權益，希望政府機關能協助，也感謝已有相關單位出面回應，期盼透過自己的案例，讓國內旅遊更加健全。

另一名不願具名的女性旅客低調不願意多談，對於被要求加錢，無奈地表示「有苦難言，不說了」，但也直指「旅行社要負很大的責任」。

觀光署昨天表示，前往該旅行社進行調查發現，旅行社確實未支付全數款項予地接社，已影響旅客權益，後續將依消保法及發展觀光條例請旅行社陳述意見，並依法裁處，裁處金額將視其違規情形而定。

今年2月也曾發生年代旅遊（美加國際旅行社）農曆春節期間辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，造成部分地接社不接待旅客糾紛，陸續影響數百名旅客。

克羅埃西亞 旅行社

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