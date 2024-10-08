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新手爸抱娃上樓突發心痛 心導管手術化解危機

中央社／ 台中8日電

35歲陳姓新手爸爸日前抱著剛出生孩子上樓換尿布，突感到胸悶、心絞痛，經運動心電圖檢查發現波形現異常，他接受心導管支架手術，打通阻塞80%的「左後迴旋支」血管，安心享受親子時光。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，心臟內科主治醫師朱永譁指出，心臟表面有多條動脈血管（冠狀動脈）負責供應心臟血液與養分，一旦血管發生狹窄或堵塞，血液與養分就不易通過，連帶就會造成心臟缺氧而引發心絞痛，甚至發生急性心肌梗塞，進而導致心臟肌肉壞死、心臟衰竭甚至猝死，也就是所謂的「冠心病」。

朱永譁指出，根據統計，發生心絞痛最常見有四個常見時間點（4E）為運動（Exercise）、吃飯（Eating）、情緒波動（Emotion）以及天氣變化（Exposure to cold weather）。

原本好發50歲以上中高年齡族群的心血管疾病，近年因飲食習慣、個人作息以及抽菸等因素，導致出現心絞痛的年齡層有降低趨勢。

陳男年紀輕但菸齡長達10多年，體重高達90公斤，還有三高問題，本就屬於心血管狹窄高風險族群，運動心電圖有異常波段，出現「心臟缺氧」前兆，心導管檢查確認為左後迴旋支阻塞達80%，術後大幅改善阻塞情形。

陳男感嘆，還以為看不到孩子長大了。朱永譁提醒，心絞痛的典型症狀包括胸部緊縮感或疼痛，有如被重物壓迫一般，常會伴隨著呼吸困難、胸悶等症狀，這些症狀通常在靜止狀態下會有所緩解，但隨著病情的加重，症狀也可能變得更頻繁和持久。

朱永譁強調，並非有心絞痛症狀都必須安排手術，若血管阻塞小於70%時，會建議先以藥物治療為主，除非藥物治療效果不佳，或患者本身體況難以改變，才會建議安排做心導管檢查，後續再評估執行心導管氣球擴張術或放置心血管支架，避免病情持續惡化。

心血管疾病 手術

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