節氣「寒露」東北季風影響氣候多變 中醫提醒養肺防病

今天節氣寒露，氣象署預報東北季風影響，今天水氣偏多，嘉縣部立朴子醫院中醫科醫師李昌諴博士說，「寒露」節氣介於秋分與霜降，氣候早晚寒涼，日間仍炎熱，使得人體抵抗力面臨挑戰，轉換季節，可透過滋陰潤燥和養肺健脾，調理身體及調養氣血，減少受季節變換引發過敏與秋冬流行性感冒及呼吸感染道的頻率，達到預防效果。

李昌諴說，台灣俗語「9月颱、無人知」，秋颱「山陀兒」難以預料路徑，讓大家感受天氣瞬息萬變，進入寒露節氣，氣溫轉變明顯，白天熱夜晚漸涼，秋涼天氣變化影響生活，還對健康產生深遠的影響。特別是空氣中沙塵與細懸浮粒子增加，容易導致過敏性鼻炎和呼吸道疾病的發作。

中醫理論認為「秋主肺」，秋季養生建議：飲食調整：多攝取潤肺食物，如梨、蘋果、百合、芝麻等，減少辛辣和燒烤食物，以免傷肺。秋冬季節料理可加入生薑、蔥白、蒜，驅風散寒、達到預防的效果。另外建議增加白色食物的攝入，如杏仁、白米、白菜、白糖、白粥等，有助於加強脾肺功能。

保持水分：秋季天氣乾燥，應多喝水，保持身體的水分充足，以防陰液損傷。適度運動：可選擇散步、太極、健走運動，增強身體的抵抗力，早晚並添加衣物，適應氣候變化。情緒調整：「肺主憂」，在氣候變化之際，容易出現悲觀、憂鬱等情緒波動，適合進行放鬆活動，如運動、熱敷、沖溫水及浸泡溫水足浴、按摩療法、針灸等，穩定情緒加強身體氣血循環。

李昌諴指出，秋季是人體調養重要時機，藉飲食、運動及情緒管理，能有效減少因氣候變化而引發的健康問題，提升抵抗力。東北季風逐步增強，提醒大家注意秋季養生調理，在變化多端季節，能夠保持健康與活力。天氣變化常態，唯有適應與調理，才能健康度過。