快訊

賀錦麗對台海問題表態！延續「一中政策」、挺台自衛 未答武力協防

哈佛醫學生一個月吃720顆蛋 壞膽固醇狂降18%？教授揭真相

萬華死亡車禍！翁騎單車逆向遭賓士撞飛 「我要出去運動」成最後遺言

節氣「寒露」東北季風影響氣候多變 中醫提醒養肺防病

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今天節氣寒露，氣象署預報東北季風影響，今天水氣偏多，部立朴子醫院中醫科醫師李昌諴博士說，轉換季節，可透過滋陰潤燥和養肺健脾，調理身體及調養氣血。圖／部立朴子醫院提供
今天節氣寒露，氣象署預報東北季風影響，今天水氣偏多，部立朴子醫院中醫科醫師李昌諴博士說，轉換季節，可透過滋陰潤燥和養肺健脾，調理身體及調養氣血。圖／部立朴子醫院提供

今天節氣寒露，氣象署預報東北季風影響，今天水氣偏多，嘉縣部立朴子醫院中醫科醫師李昌諴博士說，「寒露」節氣介於秋分與霜降，氣候早晚寒涼，日間仍炎熱，使得人體抵抗力面臨挑戰，轉換季節，可透過滋陰潤燥和養肺健脾，調理身體及調養氣血，減少受季節變換引發過敏與秋冬流行性感冒及呼吸感染道的頻率，達到預防效果。

李昌諴說，台灣俗語「9月颱、無人知」，秋颱「山陀兒」難以預料路徑，讓大家感受天氣瞬息萬變，進入寒露節氣，氣溫轉變明顯，白天熱夜晚漸涼，秋涼天氣變化影響生活，還對健康產生深遠的影響。特別是空氣中沙塵與細懸浮粒子增加，容易導致過敏性鼻炎和呼吸道疾病的發作。

中醫理論認為「秋主肺」，秋季養生建議：飲食調整：多攝取潤肺食物，如梨、蘋果、百合、芝麻等，減少辛辣和燒烤食物，以免傷肺。秋冬季節料理可加入生薑、蔥白、蒜，驅風散寒、達到預防的效果。另外建議增加白色食物的攝入，如杏仁、白米、白菜、白糖、白粥等，有助於加強脾肺功能。

保持水分：秋季天氣乾燥，應多喝水，保持身體的水分充足，以防陰液損傷。適度運動：可選擇散步、太極、健走運動，增強身體的抵抗力，早晚並添加衣物，適應氣候變化。情緒調整：「肺主憂」，在氣候變化之際，容易出現悲觀、憂鬱等情緒波動，適合進行放鬆活動，如運動、熱敷、沖溫水及浸泡溫水足浴、按摩療法、針灸等，穩定情緒加強身體氣血循環。

李昌諴指出，秋季是人體調養重要時機，藉飲食、運動及情緒管理，能有效減少因氣候變化而引發的健康問題，提升抵抗力。東北季風逐步增強，提醒大家注意秋季養生調理，在變化多端季節，能夠保持健康與活力。天氣變化常態，唯有適應與調理，才能健康度過。

中醫 寒露

延伸閱讀

今寒露大台北+宜蘭降雨驚人…專家曝關鍵原因 百里嘉颱風將生成

東北季風接力影響 賈新興：10月下旬起宜蘭異常降雨

東北季風發威！北北基宜豪雨 7縣市大雨

今「寒露」東北季風增強大雨轉涼 百里嘉颱風最快明生成

相關新聞

雨彈升級！ 宜蘭縣山區大豪雨開轟 北北基豪雨續炸

東北季風影響及水氣偏多，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、台北市、新北...

今寒露大台北+宜蘭降雨驚人…專家曝關鍵原因 百里嘉颱風將生成

新一波東北季風昨天開始增強影響台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，由於先前台灣附近受...

農業部研究：百年人為開發 台灣西海岸泥灘地58%已消失

農業部生物多樣性研究所近日於國際期刊《Wetlands》發表一項關於台灣西海岸泥灘地過去百年變遷的研究成果。研究顯示，在...

不是驚喜是驚嚇…遊克羅埃西亞險被丟包 旅客返台：旅行社責任

台灣有旅客跟團赴克羅埃西亞旅遊，卻因當地旅行社未收到台灣方旅行社款項而被要求付費，團員今天清晨返台表示「旅程是不斷的驚嚇...

國旅目標2億人次 全台「100亮點」每月推優惠及主題活動

疫後不少民眾認為國旅cp值不高，偏好出國旅遊，交通部觀光署近日喊出，今年目標國旅達2億人次，超越疫情前水準。觀光署表示，...

緊急狀況來襲…手電筒電池不夠免慌張！廚房一項物品可當救兵

當颱風、地震等天災來襲時，勢必得做好應變措施來防範。即使如此，有時碰到突發狀況，難免會臨時缺少一些東西。像是想使用手電筒時，卻發現電池不夠的問題。不過在有這種困擾時，其實還是有其他應急方法可以解決。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。