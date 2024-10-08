今寒露大台北+宜蘭降雨驚人…專家曝關鍵原因 百里嘉颱風將生成

新一波東北季風昨天開始增強影響台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，由於先前台灣附近受高壓迴流偏東風影響，帶來較多的暖濕水氣累積，因此等到東北季風南下，在迎風面地形上就產生較為明顯的降雨，同時因為冷暖空氣交會的區域就在台灣附近，整體大氣狀態也比較不穩定。

除了迎風面的降雨外，吳聖宇說，昨天西半部地區也普遍有較為旺盛的午後雷雨發生，甚至一直持續到夜間、凌晨都還有雷雨胞活動的情況，到清晨前才逐漸消散。

吳聖宇表示，這種初秋時期東北季風剛剛開始南下時，台灣附近大氣比較不穩定的現象其實每年都會遇到，等到東北季風再持續南下一段時間，夏季的暖濕空氣範圍被往南推移之後，再來的東北季風降雨就會比較正常，降雨量值減小。除非有特殊的環境配合，不然雨量不會每次都這麼大，雨區範圍也會縮小到迎風面的地形上，西半部受影響的程度會明顯減小。

今天是24節氣的寒露，吳聖宇表示，東北季風仍然較強，配合較多的環境水氣，迎風面的新竹以北到大台北、宜蘭、花蓮等地持續會有陣雨或短暫陣雨，其中在大台北以及宜蘭局部地區有較大的累積雨量，氣象署目前仍針對這兩個區域發布豪雨特報。

中南部山區午後也還是會有熱對流發展，吳聖宇表示，並且往下風處，也就是平原區域擴散，帶來局部雷雨，有些對流胞發展較為旺盛的區域會有短時較大雨勢出現的機會，整體天氣不穩定。

溫度方面，吳聖宇表示，北台灣因為降雨以及東北季風直接影響，一整天溫度較涼，高溫預報只有26-28度，花東地區的高溫是29-30度；中南部地區比較不受東北季風涼空氣影響，上午陽光又比較明顯，高溫仍可到30-32度或以上。夜晚清晨在中部以北到東半部地區低溫大約在23-24度間，空曠地區有機會更低一些，南部低溫仍有24-26度左右。

吳聖宇表示，明天雖然還是維持東北季風環境，不過水氣會逐漸減少，迎風面的大台北、東半部仍有短暫陣雨，降雨量會減小許多，中南部山區午後也還是會有熱對流發展降雨的機會，但是雨區會往山區縮減，量值也跟著下降，天氣狀態會變得相對穩定一些。

周四國慶日，吳聖宇表示，水氣會更少，降雨的情況也會更加緩和，迎風面有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部短暫陣雨，天氣又會更加穩定。溫度方面仍是北部、東半部稍低、中南部較暖熱的型態，不過後續因為降雨減少，北台灣白天的高溫也可能會略為上升，但應該還會保持在30度以下，整體來說算是體感較為舒適的情況。

是否還有颱風生成？吳聖宇表示，目前在關島東北方海面有一個熱帶性低氣壓，有機會進一步發展為今年第19號颱風百里嘉，不過未來受到太平洋高壓引導，將會快速向北到東北方向趨向日本以東遠洋，並不會接近陸地，對台灣也不會有影響。

吳聖宇表示，展望到10月中旬，熱帶洋面應該都比較平靜，暫時沒有看到新的擾動發展的預測，可能要等到10月下旬之後，才會再有擾動發展，等到訊號比較明顯之後再觀察。