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東北季風接力影響 賈新興：10月下旬起宜蘭異常降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天，北海岸、基隆、東北角及宜花有零星短暫雨，午後山區、台南以南及宜花東有局部短暫陣雨。本報資料照片
明天，北海岸、基隆、東北角及宜花有零星短暫雨，午後山區、台南以南及宜花東有局部短暫陣雨。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，短期氣候預測顯示，10月中旬台灣降雨偏少，下旬起至11月中旬，留意宜蘭持續且有異常降雨發生的機率。

近期天氣部分，他說，明天，北海岸、基隆、東北角及宜花有零星短暫雨，午後山區、台南以南及宜花東有局部短暫陣雨。周四國慶日至周六，宜蘭有零星短暫雨，午後宜花東有局部短暫陣雨，各地山區亦有零星短暫陣雨。

周日至下周三環境漸轉偏東風，賈新興表示，周日，午後新竹以南山區及宜花東山區有局部短暫雨。下周一宜花東沿海有零星短暫雨，午後山區、高屏及宜花東有局部短暫雨。下周二，午後宜花東及苗栗以南山區有局部短暫陣雨。下周三至下周四，午後山區有零星短暫陣雨。下周三晚上，另一波東北季風影響。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

宜蘭 東北季風 賈新興 雨量

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