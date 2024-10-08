聽新聞
0:00 / 0:00
東北季風接力影響 賈新興：10月下旬起宜蘭異常降雨
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，短期氣候預測顯示，10月中旬台灣降雨偏少，下旬起至11月中旬，留意宜蘭持續且有異常降雨發生的機率。
近期天氣部分，他說，明天，北海岸、基隆、東北角及宜花有零星短暫雨，午後山區、台南以南及宜花東有局部短暫陣雨。周四國慶日至周六，宜蘭有零星短暫雨，午後宜花東有局部短暫陣雨，各地山區亦有零星短暫陣雨。
周日至下周三環境漸轉偏東風，賈新興表示，周日，午後新竹以南山區及宜花東山區有局部短暫雨。下周一宜花東沿海有零星短暫雨，午後山區、高屏及宜花東有局部短暫雨。下周二，午後宜花東及苗栗以南山區有局部短暫陣雨。下周三至下周四，午後山區有零星短暫陣雨。下周三晚上，另一波東北季風影響。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言