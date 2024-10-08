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東北季風影響、水氣偏多 北北基宜4縣市豪雨特報

今「寒露」東北季風增強大雨轉涼 百里嘉颱風最快明生成

雷神浮報 國防部坦承：無能力查核報價異常

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今明北東濕涼偶雨 吳德榮：國慶舒適怡人

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式（ECMWF，左圖取自tropical tidbits）國慶日8時地面模擬圖顯示，東北季風轉乾，降雨區已南推至巴士海峽。中央氣象署路徑潛勢預測圖（右圖）顯示，日本東南方海面的熱帶低壓，今將發展成第19號颱風「百里嘉」，朝北北東遠離，對台無影響。圖／取自財團法人氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄
歐洲模式（ECMWF，左圖取自tropical tidbits）國慶日8時地面模擬圖顯示，東北季風轉乾，降雨區已南推至巴士海峽。中央氣象署路徑潛勢預測圖（右圖）顯示，日本東南方海面的熱帶低壓，今將發展成第19號颱風「百里嘉」，朝北北東遠離，對台無影響。圖／取自財團法人氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄

東北季風影響及水氣偏多，易有短延時強降雨，中央氣象署今晨針對北北基宜4縣市發布豪雨特報。氣象專家吳德榮今天在財團法人氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨北台灣及中部山區已有局部降雨，各地區平地最低氣溫約在21至23度。

吳德榮表示，今、明兩天受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，有局部較大雨勢，應注意，北台灣明顯轉濕涼，今最高溫不及27度；中南部多雲時晴、山區偶局部陣雨，白天舒適微熱、早晚涼。今天北部21至27度、中部23至31度、南部22至34度、東部21至32度。

他說，周四國慶日東北季風轉乾，各地多雲時晴、舒適宜人，僅東半部及山區午後偶有零星降雨的機率。周五東北季風減弱、各地多雲時晴、山區午後偶局部陣雨；白天氣溫略升，北舒適、南微熱，早晚偏涼。周六至下周一東側水氣逐日漸增，周六各地多雲時晴、東半部及午後山區偶局部陣雨，周日、下周一北部、東半部及午後山區偶局部陣雨；氣溫略升，北舒適、南微熱，早晚略偏涼。

是否還有颱風生成並影響台灣？吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，日本東南方海面的熱帶低壓，今將發展成第19號颱風「百里嘉」，朝北北東遠離，對台無影響。

吳德榮表示，山陀兒之後出現一些「理盲」的檢討，某防災協力單位怨氣象署「定量降水預報」失準；奇怪的是，難道不知以現今科技、對於豪雨等級以上「定量降水預報」（QPF）的能力，預兆得分（threat score）尚不及0.2，若把該預報視為零誤差，去輔助該縣市作防災決策，實令人擔憂。「另一件則是前氣象局局長建議將山陀兒除名，以其經歷豈能不知，無論以氣象局或氣象署的名義，皆無法參加世界氣象組織（WMO）的會議，既無法參加會議、向誰提議除名？怪哉！」

吳德榮 東北季風 氣象署

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