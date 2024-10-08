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東北季風影響、水氣偏多 北北基宜4縣市豪雨特報
中央氣象署發布豪雨特報，東北季風影響及水氣偏多，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、台北市、新北市地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣山區。大雨：宜蘭縣。
今、明兩天東北季風影響，北部及東北部氣溫稍下降；水氣偏多，今天至明天清晨台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，今天清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。
明天白天起水氣減少，桃園以北及台灣東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後其他山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。
今天台南以北沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，明天桃園至嘉義沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖仍有8至9級強陣風。
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