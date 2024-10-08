快訊

東北季風影響、水氣偏多 北北基宜4縣市豪雨特報

今「寒露」東北季風增強大雨轉涼 百里嘉颱風最快明生成

雷神浮報 國防部坦承：無能力查核報價異常

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風影響、水氣偏多 北北基宜4縣市豪雨特報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
水氣偏多，今天至明天清晨台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率。本報資料照片
水氣偏多，今天至明天清晨台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率。本報資料照片

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風影響及水氣偏多，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、台北市、新北市地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣山區。大雨：宜蘭縣。

今、明兩天東北季風影響，北部及東北部氣溫稍下降；水氣偏多，今天至明天清晨台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及澎湖馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，今天清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

明天白天起水氣減少，桃園以北及台灣東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後其他山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

今天台南以北沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，明天桃園至嘉義沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖仍有8至9級強陣風。

澎湖 馬祖

延伸閱讀

今「寒露」東北季風增強大雨轉涼 百里嘉颱風最快明生成

東北季風發威 北北基宜豪雨 7縣市大雨

北北基、宜蘭山區防豪雨 嘉南、苗中投山區防大雨

東北季風影響及水氣偏多 基隆北海岸、雙北防豪雨

相關新聞

8醫院放流水抗生素超標 恐催生超級細菌

本報記者調查，環境部經三年追蹤發現多間醫院放流水的抗生素明顯超標。專家警告，抗生素進入飲用水等食物鏈，人體將產生抗藥性，...

今「寒露」東北季風增強大雨轉涼 百里嘉颱風最快明生成

東北季風增強，氣溫轉涼，今天是24節氣的寒露。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，北部、東北部防大雨，中南...

東北季風影響、水氣偏多 北北基宜4縣市豪雨特報

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風影響及水氣偏多，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、台北市、新北市地區及宜蘭縣山區有局部大...

東北季風發威 北北基宜豪雨 7縣市大雨

東北季風影響及水氣偏多，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天基隆北海岸、台北市、新北市地區及宜蘭縣山區有局部大...

不敢自己去買便當、不敢去圖書館自習 與人互動就想逃 社交恐懼症是病嗎？

一名大學新鮮人，不敢到自助餐店買便當，不敢和便利商店店員說話，不敢去圖書館自習，沒有生活的動力，一個多月後只好辦理休學，日常生活中看似普通的行為，對於有社交焦慮障礙的人來說，都顯得艱難。

今明北東濕涼偶雨 吳德榮：國慶舒適怡人

東北季風影響及水氣偏多，易有短延時強降雨，中央氣象署今晨針對北北基宜4縣市發布豪雨特報。氣象專家吳德榮今天在財團法人氣象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。