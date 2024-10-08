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今「寒露」東北季風增強大雨轉涼 百里嘉颱風最快明生成

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
東北季風增強，氣溫轉涼。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
東北季風增強，氣溫轉涼。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

東北季風增強，氣溫轉涼，今天是24節氣的寒露。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，北部、東北部防大雨，中南部山區午後留意較大雨勢。

天氣風險公司表示，今明兩天東北季風及水氣持續影響，北部及東部陰有短暫陣雨，中南部晴或多雲，午後有短暫雷陣雨。大台北、基隆及宜蘭等迎風面地區降雨顯著，累積雨量可能達大雨或豪雨，需留意降雨變化。

周四、周五東北季風持續影響，但水氣減少，北部及東部降雨減緩，中南部午後山區降雨也將減少。周末隨著北方大陸高壓東移出海，台灣受高壓迴流東北風至偏東風影響，風速增強及水氣增多，北部及東部陰有短暫陣雨，中南部午後山區有降雨可能，建議周末活動留意預報調整。

此外，台灣東南方遠洋有1熱帶性低氣壓發展，預測將朝北方往日本以東洋面前進，最快明天增強為今年第19號颱風「百里嘉」，但距離台灣遙遠，不會有天氣影響。

台灣東南方遠洋有1熱帶性低氣壓發展，預測將朝北方往日本以東洋面前進，最快明天增強為今年第19號颱風「百里嘉」，但距離台灣遙遠，不會有天氣影響。圖／取自中央氣象署網站
台灣東南方遠洋有1熱帶性低氣壓發展，預測將朝北方往日本以東洋面前進，最快明天增強為今年第19號颱風「百里嘉」，但距離台灣遙遠，不會有天氣影響。圖／取自中央氣象署網站

東北季風 風險

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