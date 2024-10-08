東北季風發威 北北基宜豪雨 7縣市大雨

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
東北季風影響及水氣偏多，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片
東北季風影響及水氣偏多，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片

東北季風影響及水氣偏多，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天基隆北海岸、台北市、新北市地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、嘉義、台南地區及苗栗、台中、南投、雲林山區有局部大雨發生的機率，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣山區。大雨：苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣。

東北季風影響，今天水氣偏多，氣象署表示，北部、東半部及澎湖、馬祖降雨機率高，雨勢最大的地區在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭，有局部大雨或豪雨發生的機率，需留意坍方、落石、溪水暴漲。

至於中南部地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，下午外出留意天氣變化，並攜帶雨具備用。

北部、宜蘭及澎湖白天氣溫稍降，高溫約27、28度，其他地區及金門約29至32度，馬祖在23度左右，至於各地低溫約22至24度，早出晚歸須留意增減衣物。

東北風影響，台南以北沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動多加留意。

氣象署表示，位於關島北方海面的第23號熱帶性低氣壓，未來朝北方前進，有發展為輕度颱風的趨勢，距離非常遠不影響台灣的天氣。

宜蘭 馬祖

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