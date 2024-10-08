AI、花火與音樂交織 台灣大日月潭花火音樂會11月2日登場

2024台灣大哥大日月潭花火音樂會即將於11月2日登場。今年音樂會以「智由心 MeMes」為主題，結合AI科技元素，廿三首全新曲目搭配AI生成動畫，襯上480秒日月潭最長火花秀。在75人編制交響樂團「樂興之時」的磅礡樂音中，歌手艾薇、柏霖PoLin，柔道男神楊勇緯及體壇神秘嘉賓演唱流行組曲詮釋「智慧由心、成就每個自我」的科技大時代精神。台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大連續兩年以AI為主題打造花火音樂會，希望讓聽眾思索和體驗人類與AI的關係。

台灣大哥大昨舉辦「台灣大日月潭花火音樂會搶先體驗會」，邀艾薇與柏霖PoLin在Live House中搶先開唱。日月潭國家風景區管理處科長施文彬、切膚之愛基金會執行長詹麗珠也到場分享。林之晨先以AI分身現身，本尊再出場介紹音樂會內容。去年台灣大哥大日月潭花火音樂會首度融合AI，打造「AI郭婞淳」與本尊、歌手同台飆歌，以及AI續寫貝多芬遺作等曲目，今年音樂會則更進一步以「智由心 MeMes」為主題，用AI貫穿全場。

林之晨表示，音樂會英文主題「MeMes」既源自迷因概念，也象徵在元宇宙時代，每個人都可能擁有兩個「me」—真實和虛擬世界都有一個「我」，兩個「我」如何協調取得共識，將是未來世界的重要課題。他透露，台灣大哥大將推動協助弱勢學童免費使用AI的計畫，讓他們從小就習慣跟AI共處。

「在科技的迷宮中，唯有心是我們自己的導航。」音樂會總監、台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠闡述「智由心 MeMes」，鼓勵大家在智慧科技的未來，用心創造更多的智慧。她表示，台灣大出品授權予中華奧會作為巴黎奧運中華隊官方應援曲「Never Give Up」，也將由艾薇與柏霖PoLin帶著兩位運動選手飆唱，重拾巴黎奧運的熱血與感動。

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」今年邁入第16屆，15年來吸引超過39萬民眾到場。「台灣大哥大日月潭花火音樂會」至今舉辦15年，吸引超過39萬民眾到場。今年邀請《聲林之王》第2、3季的總冠軍艾薇、柏霖PoLin，攜手指揮江靖波帶領的樂興之時管弦樂團，共同演繹多達23首中西熱門歌曲。由與科技概念充滿連結性的《Star Trek Main Theme》作開場，並透過AI生成周杰倫《床邊故事》、五月天《孫悟空》等曲目的視覺動畫，打造科技奇幻場景；接續演繹《芬蘭距離》、《笑著笑著就哭了》、《You Are The Reason》等情感濃厚的曲目，強調從「ME」自我出發與周遭人事物的關係，更將帶來流行天后泰勒絲曲目《ME!》，緊扣AI時代中保持真實自我Me的核心精神。

音樂會也結合公益，本屆邀來以「老人服務」為核心的公益夥伴「切膚之愛基金會」參加，呼籲大眾重視失智症議題，響應公益者可入座搖滾區。