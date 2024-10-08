防新冠重症 加強抗病毒藥調度

十月一日起，國內的流感疫苗與新冠（JN.1）疫苗同步開打，左手打流感、右手打新冠，「左流右新」兩種疫苗同時接種。感染新冠仍可能併發重症，醫師指出，日前才接獲一名老翁確診後三日即死亡的嚴重個案，顯見風險仍在，民眾應踴躍接種疫苗、快篩，並正確用藥。

新冠、流感 兩階段開打

疾管署公布，左流右新兩階段開打，第一階段自十月一日起，對象包括逾六十五歲長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等十一類對象；第二階段自十一月一日起，新冠疫苗為出生滿六個月以上對象（未列於第一階段者），流感疫苗對象為五十至六十四歲無高風險慢性病成人。

在本土、境外病例中，主要新冠病毒株包括KP.3、KP.2、JN.1、LB.1、XDV.1等，而六十五歲以上年長者在新冠併發重症族群中，占了近八成，在累積死亡病例中，則占九成。而國內新冠XBB疫苗的全國接種率不到一成二。

高齡、慢病 致死率仍高

桃園市醫師公會理事長吳家淦、台南市醫師公會理事長賴俊良均指出，新冠病毒株變異速度快，過去的疫苗已失去效力，高齡、慢性病族群應及時接種疫苗，避免受病毒襲擊。

台南市醫師公會理事長賴俊良。圖／賴俊良提供

賴俊良分析，現今的新冠病毒株致死率雖較之前下降，但是傳染力卻比較強，當感染病毒後，回家後再傳染給家中長輩、慢性病家人，這些脆弱族群的重症、致死率高，仍應慎防。

吳家淦表示，曾有長者在周末發燒、症狀不適就醫，三天後便往生，令家人悲慟不已。他呼籲，根據門診經驗，約有一成病患出現症狀也不想快篩，擔心會被隔離，以及避免工作請假。事實上，無症狀與輕症病患不需隔離。

新冠抗病毒藥物的供應與使用，目前由各地衛生局配置於當地醫院、特約診所與特約藥局，若新冠檢驗為陽性，且為逾六十五歲或重症高風險族群，即可憑醫師處方箋在醫院、特約診所、特約藥局領藥。

當務之急 鼓勵備藥充足

不過目前領取新冠抗病毒藥物時，需於智慧防疫物資管理資訊系統（SMIS）登錄收支結存情形，倘有藥物庫存異動，也需於廿四小時內至SMIS登錄異動情形，另外需負擔藥物保管責任，部分診所、藥局認為流程麻煩，申請為藥物配置之機構意願不高，因此並非所有診所或藥局都有提供新冠抗病毒藥物。

對此，賴俊良表示，從台南市衛生局到台南市醫師公會，皆持續鼓勵及輔導診所、藥局加入抗病毒藥物特約機構的行列，目前，該市的抗病毒特約診所、藥局，總共為一百卅六家，未來會繼續努力，讓病患若需用藥，可及時獲得藥物治療。