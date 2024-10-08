桃竹苗聯合防疫 台南鼓勵打疫苗

面對新冠疫情，醫療院所施行團體戰，組成區域聯防。桃園市的醫療群轉介制度與桃園市、新竹縣市與苗栗縣所組成的「區域醫療網」，在攔截新冠輕症、減少重症上，就發揮很大作用。桃園市醫師公會理事長吳家淦表示，當基層診所遇到新冠確診病例，一察覺有重症跡象，便會立即為病患安排轉介。

偏鄉民眾 及時獲治療

吳家淦以桃園市政府衛生局推行的「桃園市醫療服務改善計畫」為例，他說，在該計畫中，透過行動門診、視訊問診、線上會診、居家醫療等方式，為觀音、大園、蘆竹等偏遠地區民眾提供醫療服務，當發現當地高風險長者、慢性病族群有疑似新冠症狀，便可在第一時間快篩、確診、開立抗病毒藥物處方箋，並協助病患、病患家人取得用藥。

在吳家淦的印象之中，過去有位大溪男性糖尿病、心臟病患者，除了發燒，呼吸甚至有點喘，晚上十點做快篩確認陽性，而當地特約藥局、診所都已休息，此時這名病患的女兒只好趕緊到吳家淦診所取得抗病毒藥物，用藥兩天後，病患呼吸喘現象明顯好轉。

在減少重症威脅部分，台南市政府衛生局則運用「台南打疫苗」預約平台鼓勵民眾打疫苗，台南市醫師公會理事長賴俊良指出，在台南市，對於新冠疫苗的推廣，之前也有針對基層診所設立獎勵制度，目前約四分之一診所、及醫院皆可提供疫苗施打服務，因此台南市疫苗施打率已高於全國平均值。

同心協力 降重症風險

「就醫分流很重要！」賴俊良表示，民眾出現發燒症狀，需盡快做快篩，若診所配置抗病毒藥物，民眾只需到社區診所，即可迅速用藥，降低重症風險，但一有高燒不退、呼吸困難、胸痛等症狀，透過轉診，社區診所會將病患轉至適合醫院，藉由就醫分流、社區診所與各大醫院之間轉診配合，病患可及時獲得救治。

高雄市醫師公會理事長朱光興認為，抗病毒藥物的使用，依病患洗腎、年齡等不同狀況，須選擇適合藥物，靠地方首長、衛生局與中央政府通力合作，這些資訊才得以擴散至在地基層診所，而確診、用藥、申請藥物等流程，也因團隊通力合作，才能更順暢，也更能讓病患及時得到所需治療與各項醫療服務，病患重症風險也才能大幅降低。