新聞眼／一個抗菌戰 內閣亂了套

衛福部打著「國家級防疫一體」大陣仗推動抗生素抗藥性管理計畫，撒下十九億預算建立國家級防疫平台，卻在提報行政院會才發現跨域合作「三缺一」，獨漏環境部，隱含的是內閣各自為政的隱憂。

國人用藥量大，十多年來國內都曾有研究顯示，人體透過代謝後排泄或國人習慣將不用的藥沖入馬桶，汙染河川水體，當抗生素進入飲用水系統，長期將使全國抗藥性愈趨嚴重，這場全球的「抗菌戰爭」也將更嚴峻。

九月廿六日聯合國在美國紐約召開抗生素抗藥性高階會議，行政院會特別安排衛福部疾管署報告「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，卻直到與會的桃園市提出質疑，環境部接球提出醫院放流水監測超標數據，才發現「防疫一體」竟缺一角。

行政院七月就核定「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，當時衛福部找來農業部合作就已號稱要維護人民及動物健康、福祉及環境安全；提了「環境」卻忘了納入主管機關環境部，「安全」也成紙上談兵。

歷經三年新冠肺炎疫情與各類新興疾病，國際倡導的「健康一體（One Health）」指的是人類、家畜、野生動物及生態系息息相關，這從概念到落實，本應是疫後重中之重，尤其醫療廢棄物管理在國際上更不容輕忽，否則當藥品進入生態系，前端再多努力也是前功盡棄，最終將禍延你我。

行政院推抗生素抗藥性計畫，衛福部納入疾管署、食藥署、農業部，缺了關鍵的環境部，在核定兩個月後的報告中，所幸有與會各單位提醒，否則國家級防治平台投入再多經費也是事半功倍。

近來衛福部長邱泰源才為醫院減碳爆料環境部長彭啓明「被總統罵」，這次跨域計畫再度獨漏環境部，映照的不僅是內閣慣於單打獨鬥的缺陷，更可能因為疏忽環境因素間接影響全民健康，卓內閣應引以為戒。