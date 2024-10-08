環境部補救 檢測2次不過 自主削減管理

環境部九月廿六日預告修正「水汙染防治措施及檢測申報管理辦法」部分條文草案，內容包括強化廢水中抗生素藥物及全氟化物等新興項目管理，若連續兩次放流水檢測數據不符所定數值有環境影響風險，應提出自主削減管理。

環境部說明，國際斯德哥爾摩公約已將部分全氟化物列為持久性有機汙染物，國外已針對廢汙水中藥物類及全氟化物採行相關調查及監測管理措施。

環境部水保司長王嶽斌表示，針對一定規模的醫院及醫事機構、科學園區汙水下水道系統及製程有使用相關化學藥劑的事業等，新增應每年檢測申報廢汙水中藥物類及全氟化物等新興關注項目的規定，連續兩次放流水檢測數據不符所定數值有環境影響風險之虞，應提出自主削減管理。

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，依據「抗生素抗藥性管理行動計畫」，疾管署與健保署攜手掌握各醫療院所抗生素用量，宣導減少抗生素使用，並加強感染控制；抗生素進口、國內製造等則由食藥署負責，期望五年降低百分之五使用量。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，目前病人未用完的抗生素應帶到醫院或由社區藥局回收，日後環境部若要規畫醫療機構放流水的抗生素管理機制，醫事司將密切關注，再與醫療機構討論管理機制。