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醫院推論來源 病患用藥後排泄

聯合報／ 記者沈能元趙容萱／連線報導
八仙圳流經台北榮總院區，為該院排放廢水處，院方長期監測，經過汙水處理後，放流水品質符合規定。記者林伯東／攝影
八仙圳流經台北榮總院區，為該院排放廢水處，院方長期監測，經過汙水處理後，放流水品質符合規定。記者林伯東／攝影

台中榮總指出，院內針對已使用抗生素等剩餘藥品，有標準作業流程，統一集中後交由專業的廢棄物清理業者運送至焚化爐銷毀，不會進入放流水系統，醫院廢水也依規定處理，排放水檢測出抗生素，推測與患者漱口或排泄物有關。

中國醫藥大學附設醫院回應， 針對抗生素及廢棄藥物依規定集中處理，交由合格的專業廢棄物處理業者銷毀，不會留在院內或進入放流水系統；該院廢水處理和排放操作，依標準作業流程進行，符合相關規範。

中國附醫表示，醫學中心收治病患嚴重度較高，許多病患需要抗生素治療，該院曾獲得疾管署頒發「抗生素管理成效績優醫院」，用量逐年下降；該院與台中市環保局定期檢驗放流水，都符合規定，抗生素並非檢驗項目，也無相關放流標準；至於放流水中被驗出的抗生素來源，可能來自病患用藥後自然排泄。

流經北榮院區的八仙圳為關渡平原重要的灌溉水源，為確保水質不被汙染，北榮持續主動監測。台北榮總院長陳威明表示，幾年前八仙圳河面冒出泡沫，一看就知水質氧化，他立即請同仁拍照，另通知台北市環保局排員稽查，隨後發現，上游工地惡意排放汙水。

台北榮總副院長李偉強表示，監測放流水行之多年，醫院自行監測，目前水源均未受到汙染，放流水品質符合規定。至於固體醫療廢棄物或印有病人個資等廢棄物，李偉強表示，該院處理相關醫療廢棄物時，先由同仁分類，再委託外部清運業者處理，相關運送車輛不僅裝有全球定位系統，每次運送時均派人押車，在銷毀完成前全程錄影及存檔。

台中榮總 廢棄物 抗生素

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