醫界：抗生素排放列評鑑

衛福部推出「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，醫療院所放流水卻成最大破口。民團、醫界同聲呼籲，被點名的八家醫院應找出汙染源，做好源頭管理，並據此納入評鑑指標，同時建立稽核、檢測制度才能對症下藥。

抗生素若從河川進入飲用水系統，長期下來將使全國抗藥性愈發嚴重，環境部報告指出，過去三年國內有諸多醫院放流水中發現抗生素殘留，甚至明顯超標。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣使用了太多抗生素，以致國外收治金黃色葡萄球菌、結核病菌等感染個案時，可能只需用到第一、二線，患者就可痊癒，但台灣卻需用到第三、四線。

林口長庚醫院副院長、感染科醫師邱政洵認為，確實應檢測環境中的抗藥性細菌，否則免疫力低下者接觸後，就可能感染抗藥性細菌。以抗藥性的綠膿桿菌為例，病菌隨汙水流動，一旦汙染至住宅區，恐危害居民健康。

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文認為，各級醫院都有設置汙水設備，最終數值卻天差地遠，為何會有此種落差？有檢測標準為何做不到？超標後是否真的會影響環境，都需要進一步研究與評估，未來跨部會如何建立制度，將是重要觀察指標。

他建議，必須以「健康一體」角度面對，並透過控制排放、檢驗標準及長期監測三層次對症下藥，此次超標的抗生素都是醫療現場常用藥物，他認為，盡最大可能減少醫院排放，及定期監測河川中的抗生素將是努力方向。

台灣水資源保育聯盟前理事長、醫師蔡志宏呼籲，醫院須分析汙染源，譬如剩餘藥物、過期藥物回收，點滴管路、注射針頭剩藥汙染，或分析是否來自特定區域，如加護病房、燙傷病房、感染科病房，才能鎖定源頭，同時檢視汙水處理前、處理後成放流水後，是否真有效降低濃度且確保達到安全標準，並定期追蹤。

有數十年醫策會評鑑委員經驗的蔡志宏認為，此次超標的抗生素中多半是醫院內感染性疾病常用藥物，須進一步分析排放到環境後影響，並據此納入評鑑指標；而前端製藥廠的汙水排放，及銷售端的藥房剩藥回收，也應思考如何納管，並與地方衛生局攜手監測、稽核，才能有效遏止。

蔡志宏另提到，相較醫療機構從給藥、回收都有一定標準程序，畜牧業和養殖業的抗生素排放也很嚴重，且不見得有汙水處理設備，若中央要全面對抗超級細菌及抗藥性，跨部會必須把網捕的嚴實。