8醫院放流水抗生素超標 恐催生超級細菌

本報記者調查，環境部經三年追蹤發現多間醫院放流水的抗生素明顯超標。專家警告，抗生素進入飲用水等食物鏈，人體將產生抗藥性，進而產生超級細菌。

本報取得環境部水質保護司從二○二○年起陸續調查國內十家醫療院所放流水，包含台南奇美、高雄醫學大學、亞東醫院與台中榮總等八家醫療院所，發現醫院放流水檢出超標的抗生素，包含環丙沙星、頭孢他啶、氧氟沙星、磺胺甲噁唑等，以頭孢他啶超標數值最明顯。

政院行動計畫未列管放流水

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，行政院明年度擬定抗生素抗藥性管理行動計畫，目前醫療機構放流水管理未在其中。行政院長卓榮泰在九月廿六日行政院會上指示，環境部應繼續主動監測相關抗生素數據，明年計畫啟動後成立跨部會平台，與衛福部、農業部合作。

世界衛生組織（WHO）將抗生素抗藥性感染列為全球健康十大威脅之一。聯合國也呼籲各國須採取「健康一體（One Health）」跨部門合作方式。

衛福部疾管署上月廿六日於行政院會中，提出「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」並經政院拍板，不過當天報告後，桃園市副市長蘇俊賓發言指出，抗生素進入食物鏈將影響人民生活，若只就藥品管制，沒有同步進行環境管理，會事倍功半。

環境部長彭啓明接著提出，環境部近年針對國內大型醫院附近抗生素調查，確實發現醫院附近放流水中的抗生素明顯超標，對環境可能產生危害，環境部將逐步提高標準，也盼衛福部從源頭管理。

邱泰源：非來自醫療廢棄物

據了解，當天會中討論熱烈，衛福部長邱泰源提出，醫療院所排放水中殘留的抗生素，並非醫療廢棄物產生；但衛福部會積極宣導，要求管理。政務委員陳時中則表示，可能是病人服藥後經排泄物代謝進入下水道，應跨部會因應。

會中討論醫療廢棄物如何處置，陳時中與卓榮泰接連提出「健康一體」概念；最後卓榮泰裁示，衛福部、農業部及環境部應落實跨域合作。環境部官員坦言，近年沒有預算對醫院放流水執行大規模全面性普查，因此僅調查部分醫療院所，未來也將定期調查並公布。

學者：也須監測抗藥性細菌

台大公衛學院教授陳秀熙表示，飲用含有抗生素的水，體內容易產生抗藥性，進而導致病毒、細菌產生變異，進至產生人畜共通感染疾病。感染科醫師指出，應該要監測環境中的抗藥性細菌；公衛學者則指出，除醫療院所應管控抗生素用量，也要進行廢水監測，並針對病毒做基因檢測。