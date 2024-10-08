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北醫大研究：每日五蔬果 壽命可增3.25年

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
北醫大發表最新研究，每天均衡五蔬果多活3.25年。圖／本報系資料照片
北醫大發表最新研究，每天均衡五蔬果多活3.25年。圖／本報系資料照片

台北醫學大學公共衛生學院最新研究發現，抽菸、喝酒、運動、蔬果攝取、體重控制等生活型態，與壽命長短息息相關，如每天攝取足夠蔬果，平均壽命可延長三點二五年，要是不抽菸，則比癮君子多活二點三一年。

北醫大公衛學院應用流行病學副教授羅偉成研究團隊、台大公衛學院、中研院統計所攜手合作，分析國民健康訪問調查資料，統計全台超過一萬九千名卅歲以上成年人健康數據，平均追蹤逾十五年，探討五種健康行為者的平均壽命評比，分別為不抽菸、不過量飲酒、充足運動、多吃蔬果、保持健康體重。

研究顯示，不抽菸者平均可多活二點三一年，減少百分之九點七八的醫療支出；不喝酒者可多活一點六二年、充足運動者可多活一點八五年，其中每天攝取足夠蔬果的民眾，壽命增加三點二五年，最為明顯。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北醫大 抽菸 運動

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