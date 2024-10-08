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健康你我他／莎媽變身超商員工 寄杯咖啡業績飆升

聯合報／ 文／向麗莎（中市潭子）
自從我加入早班團隊，寄杯咖啡的人數與數量直線上升。圖／向麗莎提供
自從我加入早班團隊，寄杯咖啡的人數與數量直線上升。圖／向麗莎提供

自有機店店長退休至今，我每天一早到樓下小七報到，悠閒的吃顆地瓜配茶葉蛋，喝杯無糖高纖豆漿、閱讀報紙，再點杯熱美式咖啡，讓咖啡香伴著電動門的叮咚聲，在小七一隅度過早晨時光。

早班弟弟去當兵，店長天天貼人力徵求，有天拿咖啡時店長問「大姊，有沒有興趣來做早班？」我不假思索回「店裡的員工都可以當我的小孩了，你敢用我？」「怎麼不敢，我累到要被鬼拖去了，來幫我吧！」於是，退休半年後重回職場。

「王小姐，今天咖啡買一送一，滿999再送衛生紙二串，這次寄杯100夠嗎？」「陳先生你的拿鐵剩不到10杯了，陳太太早上帶走4杯，今天有賣一送一，昨天兒子跟同學打完球也帶走4杯冰拿鐵，這次200杯會不會太少？要不要加碼？」住在這個社區快30年，對附近住戶很熟，銷售咖啡很得心應手。自從我加入早班團隊，寄杯咖啡的人數與數量直線上升。

「吳太太，妳兒子最愛的辛拉麵今天買二送二，6組夠兒子吃嗎？」「劉小姐，妳最愛的超強氣泡水終於買一送一了，要幫妳留二箱嗎？」我在店內熱情招呼，記住每個客人的喜好，早班業績不落人後。

「莎媽，有妳真好！」早班同事小雨靠在我的肩頭撒嬌。「莎媽，妳來了之後地板好乾淨、廁所好乾淨、用餐區好乾淨！」這是常客給的讚美。

咖啡 店長

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