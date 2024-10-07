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第一對兩岸同婚伴侶誕生！當事人搶頭香登記結婚喜喊：遲來的婚姻自由

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第一對兩岸同婚伴侶誕生！當事人搶頭香登記結婚喜喊：遲來的婚姻自由

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台灣開放兩岸同性伴侶在第三地結婚後，可在台灣辦理結婚登記，Ryan、Righ搶得頭香，今天剛在高雄完成結婚登記，戶政所主任王秋貴（右）特別準備結婚小禮祝福他們。圖／高市民政局提供
台灣開放兩岸同性伴侶在第三地結婚後，可在台灣辦理結婚登記，Ryan、Righ搶得頭香，今天剛在高雄完成結婚登記，戶政所主任王秋貴（右）特別準備結婚小禮祝福他們。圖／高市民政局提供

台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化國家，內政部9月剛開放兩岸同性伴侶在第三地結婚後，可在台灣辦理結婚登記。同性伴侶Ryan、Righ搶得頭香，今在高雄完成結婚登記，兩人在朋友陪伴下記錄珍貴過程；為迎接這對新人到來，高市鼓山戶政所特別準備結婚小禮物，恭喜他們進入「人生的下一堂」。當事人說，這是遲來的婚姻自由。

Ryan、Righ是海峽兩岸男同志伴侶，Ryan在高雄經營民宿兼咖啡店，因緣際會下，結識從中國大陸來台旅行的Righ，兩人陷入愛河，3年多前已經先在美國登記結婚。2020年10月Righ申請來台團聚，卻因為移民署拒絕而受阻。為此台灣伴侶權益推動聯盟組成義務律師團，協助提訴願、訴訟，歷經4年取得勝訴。

高雄市戶政所的結婚背板各有不同主題，鼓山戶政所鹽埕辦事處背板名為「人生的下一堂」，象徵結婚後人生會進入下一階段。今天上午8時多，Ryan、Righ在十幾名親友簇擁下抵達鼓山戶政所鹽埕辦事處，由於上周已通過面談，戶政人員審核英文文件後，很快就完成登記。兩人隨即前往戶政所內特製的結婚背板拍照記錄珍貴時刻，過程十分歡樂。

戶政所主任王秋貴表示，雖是兩岸同婚登記，但兩人已經在美國登記結婚，除事前面談，等同處理外國人結婚案例，審查翻譯文件及證件，過程跟一般兩岸結婚程序沒有不同，戶政所特別準備「520愛情相框存錢筒」當結婚紀念品，祝福他們永浴愛河。

「真的很開心！」Ryan說，終於登記結婚當然開心，這也是遲來的婚姻自由及結婚權利，選在戶籍地登記，是想真實記錄所有過程，預防以後老了，頭腦記不清楚。

台灣開放兩岸同性伴侶在第三地結婚後，可在台灣辦理結婚登記，Ryan、Righ搶得頭香，今天剛在高雄完成結婚登記。圖／高市民政局提供
台灣開放兩岸同性伴侶在第三地結婚後，可在台灣辦理結婚登記，Ryan、Righ搶得頭香，今天剛在高雄完成結婚登記。圖／高市民政局提供

伴侶 同性婚姻 移民署 結婚

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