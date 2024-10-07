超人醫師徐超斌的夢想 石崇良：成偏鄉健康平權的契機

山陀兒颱風侵襲全台，為台東南迴地區帶來超大雨勢，造成山區多處落石跟泥流衝出路面，南迴公路部分路段因此封閉，但這卻是南迴居民的日常，居民就醫更加困難。「超人醫師」徐超斌看見了這份需要，為南迴部落和族人打造醫療照護網絡；如今，徐超斌健康不佳，除中風外，鼻咽癌更三度復發，他仍心繫南迴四鄉居民健康，一邊與病魔纏鬥，一邊為居民看診，令人佩服與不捨。

「我不可能一直活很久，總有一天會離開人間，期待將來有更多的人一起來投入偏鄉，不論醫療、社會福利、長照，願意為偏鄉做事、願意關心身旁所有的人，是我真的想要做的事情。」南迴基金會南迴診所院長徐超斌說，他為南迴偏鄉努力那麼多年，一直有一個期待，就是有更多的徐超斌一起來為偏鄉地區服務。

讀書共和國出版集團與南迴基金今天共同出版「把光照進看不到的地方：超人醫師徐超斌X南迴基金會以行動醫療點亮偏鄉」，完整紀錄從一個人到一群人築夢的故事。南迴基金會董事長李靜蘭說，徐超斌身體不適，且颱風後南迴交通不便無法到場，她日前與徐超斌參與共識營，到了第二天最後一小時，看到徐醫師的鼻血直流，止都止不住，內心十分不捨。徐超斌透過視訊說，南迴醫療及基金會都需更多的人持續關注。

衛福部健保署長石崇良昨到場支持表示，徐超斌自醫學中心完訓後，其實有很好的發展機會，可以留在大醫院繼續發展，但徐超斌放棄了在都會區繼續發展的機會，回到故鄉達人衛生所服務，幾十年來，無私的奉獻在台東地區。

石崇良說，他在擔任醫事處長時，徐超斌提出興建南迴醫院的計畫，但他對徐醫師說，「連政府都不敢在這裡（南迴）蓋醫院，一個基金會要在這裡蓋醫院，你知道那個難度有多麼的高？」。但也因為徐醫師提案，讓政府部門重新再思考，如何回應及填補偏鄉民眾的醫療需求、健康平權，更進而促成台東大武衛生所的重建，且距離原本南迴醫院的設立點不會很遠，而大武衛生所就像一個小型醫院與緊急醫療中心。

石崇良說，針對偏鄉地區健保服務普及性，主要有三個政策，一個是「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（IDS），這是由醫師以巡迴醫療的方式，進入偏鄉醫療資源不足的地方提供醫療服務，第二個就是將遠距醫療結合IDS，第三是對於原先需要住院服務的病人提供居家醫療服務，今年7月再補入急症住院部分。

石崇良說，如果真正需要住院醫療的病人，就由在地的社區醫院提供支援，而不需要移動到更遠的大醫院進行治療，因此，目前正推動燈塔型醫院計畫，給予保障措施，再鞏固偏遠地區醫療。

但長期來說，更重要的是營造社區健康。石崇良說，目前正在推動花蓮縣秀林鄉模式，就是整個鄉將預防保健、健康促進等生活習慣導入與醫療結合，那才真正的是健康，目前南迴基金會也是在想做前端的社區健康營造，而不是單純的只有後端的醫療模式，而今年、明年開始，健保署會擴大到其他各區將會擴充6至8個計畫。

奇美醫院首任院長、國光生技董事長詹啟賢今天到場表示，他早年擔任衛生署長時曾到司馬庫斯，了解原住民部落醫療情形，當時認為在偏遠地區應有一名醫師負責處理，隨後，他離開衛生署，又再次擔任奇美醫院院長，這時遇到了徐啟斌醫師表達，希望回到偏鄉服務，他深獲感動，同意了徐超斌，但再次聽到消息時，卻是徐超斌因為太累，中風了。

詹啟賢說，這時經過聯繫，將徐超斌接回奇美醫院住進加護病房治療，之後更是復健了好一段時間才恢復，雖然徐超斌的手腳不如以前方便，但還是很高興有所恢復，又回到南迴繼續做醫療服務，再過了幾年，徐超斌的第一本書出版，他看了以後，很開心，在這都會區醫療過度商業化愈來愈嚴重時，希望有更多醫師追隨徐超斌的腳步，當時一口氣買了2000本，送給醫學院當年的畢業生。

詹啟賢說，在偏鄉醫療需要的現在，衛福部健保署長石崇良推動遠距醫療、急症居家照護，整合醫院內外的資源等，正巧符合徐超斌的期待，而這是一種突破性的思維，落實遠距醫療的架構，同時加上南迴基金會等團體的協助，讓陽光照耀到原本照耀不到的地方。