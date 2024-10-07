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台漫百花繚乱特展前進日本 李遠：支持漫畫產業

中央社／ 台北7日電

文化部策畫「BLOSSOM─台漫満開．百花繚乱」特展，11日起在日本動漫界指標性場域展出，今天在台灣漫畫基地展前記者會，文化部長李遠表示，將以政府的力量持續支持漫畫家及漫畫產業。

這次別開生面的展出將在「角川武藏野博物館」與「安利美特池袋本店」兩地舉行。包括常勝、高妍、AKRU、星期一回收日、簡嘉誠、韋蘺若明等台灣漫畫家將前往交流。

李遠致詞表示，台灣漫畫從他小時候的「諸葛四郎」開始，曾歷經一段興盛時期，1980年台漫二度復興後，卻因為日漫興起及台灣漫畫家西進中國而逐漸式微。2018年台灣開始漫畫輔導金政策，到去年成立國家漫畫博物館籌備處，「台漫應該開始走向收成時刻」。

李遠表示，文化部以2018至2027年作為台灣迎向「台漫新時代」的重要時刻，從明天開始的總統府國慶光雕將以台漫作為主題、今年金漫獎則首度移師台中將展開3天2夜的嘉年華會，到明年一整年總統府內不停止的漫畫展，「漫畫不打烊，也代表政府支持台漫成為台灣產業的決心」。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之致詞表示，近年台漫作品如雨後春筍般逐漸在世界問世，亦有許多台灣的作品在日本獲得漫畫大獎。「漫畫、動畫是軟實力的重要來源，也是促進國際交流及相互瞭解重要的文化媒介」，期待透過此次特展，不僅漫畫家可以再收穫一批粉絲，也能喚起日本人對台灣漫畫、動畫及對台灣的認識，並加深台日間進一步的交流。

這次展覽分2個展區，位在埼玉縣「角川武藏野博物館」將展出10部獲得「日本國際漫畫賞」肯定的台漫作品，以及改編成戲劇、遊戲等多樣化IP的40部台漫作品。

另在日本最大的動漫商品連鎖品牌「安利美特池袋本店」，將展出13部台灣具代表性的BL（Boys'Love）及GL（Girls' Love）作品。

日本台灣交流協會 李遠 漫畫家

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