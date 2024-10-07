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桃園2妯娌竟同罹乳癌感受化療痛苦 醫師：這療法改善

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園2妯娌乳癌化療痛苦，聯新國際醫院家庭醫學科主治醫師羅錦祥（見圖）建議支持性療法改善生活品質。圖／聯新國際醫院提供
桃園2妯娌乳癌化療痛苦，聯新國際醫院家庭醫學科主治醫師羅錦祥（見圖）建議支持性療法改善生活品質。圖／聯新國際醫院提供

桃園市兩名50多歲的大嫂、弟媳妯娌2人竟分別罹患乳癌，大嫂9年前發現乳癌四期、弟媳去年發現乳癌二期，2人均切除左側乳房，但因長期化療讓2人痛苦不堪，聯新國際醫院家庭醫學科主治醫師羅錦祥今天認為，2人接受支持性療法使用靜脈營養點滴，大幅降低化放療副作用疼痛感、疲勞感，讓病人精神更好、生活品質好。

這2名年約50多歲的大嫂、弟媳妯娌年紀相仿，大嫂在2015年檢查發現罹患乳癌四期，經手術切除左側乳房，長期接受化療至今，不料弟媳去年檢查亦發現乳癌二期，湊巧也是切除部分左側乳房，同樣接受化療，2人術後化療過程痛苦不堪，接受羅錦祥建議的支持性療法，透過點滴高劑量維生素C幫助身體對抗癌細胞、減少化療副作用。

羅錦祥表示，支持性療法使用靜脈營養點滴，為輔助性療法之一，是以超過日常補充營養品50倍高劑量的維他命C，以點滴方式達到療效，根據醫學報告，高劑量維他命C分解過程會產生過氧化氫，可破壞腫瘤細胞組織，導致損傷、甚至死亡，治療型療程每周注射1至2次、保養型每月1至2次，提供癌症輔助治療及熬夜、疲勞、酗酒及保養，腎衰竭、蠶豆症患者之外均可使用。

支持性點滴療法使用的高劑量維他命C之外，富含維他命B1、B2、B3、B6、B12等B群及鎂、鋅離子，提供身體各種必須營養素，尤其癌末病人腸胃恐難吸收養分，相較坊間食補，點滴注射讓身體更好吸收，能降低化放療副作用疼痛，讓病人精神更好，維持良好生活品質，無疑是提供另種幫助病人對抗癌細胞更好的方案。

桃園2妯娌乳癌化療痛苦，聯新國際醫院家庭醫學科主治醫師羅錦祥（見圖）建議支持性療法改善生活品質。圖／聯新國際醫院提供
桃園2妯娌乳癌化療痛苦，聯新國際醫院家庭醫學科主治醫師羅錦祥（見圖）建議支持性療法改善生活品質。圖／聯新國際醫院提供

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