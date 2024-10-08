快訊

大學生假冒調查官 回國中母校騙學妹 還說「想澀澀」 法院判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

成立「南迴基金會」落地生根 與病魔纏鬥 徐超斌不忘偏鄉醫療

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
「把光照進看不到的地方：超人醫師徐超斌南迴基金會以行動醫療點亮偏鄉」新書發表，徐超斌（左）以視訊方式參與，健保署長石崇良（左5）、南迴基金會董事長李靜蘭（左6）、國光生技董事長詹啟賢（右4）等出席活動。記者沈能元／攝影
「把光照進看不到的地方：超人醫師徐超斌南迴基金會以行動醫療點亮偏鄉」新書發表，徐超斌（左）以視訊方式參與，健保署長石崇良（左5）、南迴基金會董事長李靜蘭（左6）、國光生技董事長詹啟賢（右4）等出席活動。記者沈能元／攝影

山陀兒颱風侵襲，為台東南迴地區帶來超大雨勢，山區多處落石跟泥流衝出路面，南迴公路部分路段封閉，這是南迴居民的日常，導致就醫更困難。「超人醫師」徐超斌看見這份需要，為南迴部落和族人打造醫療照護網絡，如今徐超斌的健康不佳，除了中風，鼻咽癌三度復發，但他心繫南迴四鄉居民健康，一邊與病魔纏鬥，一邊為居民看診，令人佩服。

「我不可能一直活很久，總有一天會離開人間，期待有更多的徐超斌一起來為偏鄉地區服務。不論醫療、社會福利、長照，願意為偏鄉做事、關心身旁所有的人，是我真的想要做的事情。」南迴基金會南迴診所院長徐超斌說。

徐超斌是台東土坂部落排灣族人，台北醫學院畢業後，在台南奇美醫院擔任急診主治醫師，但他立志返鄉服務，即履行承諾成為台東縣達仁鄉衛生所的醫師，站在第一線為當地居民服務，並深刻體認偏鄉醫療資源匱乏，增開夜間、假日門診，更親自開車做巡迴醫療，即使中風後行動不便，他依然堅守崗位，讓「超人醫師」事蹟不脛而走。

為了改變偏鄉醫療困境，徐超斌在2012年成立「南迴基金會籌備處」，2019年正式成立「醫療財團法人南迴基金會」。原先主要任務是籌建南迴醫院，但病患數、醫護人力不足下，基金會決議暫緩建院。

回應南迴地區的醫療需求，南迴醫療計畫首部曲於2021年8月成立「醫療財團法人南迴基金會附設居家護理所」，徐超斌帶著南迴基金會董事會成員、工作團隊回到南迴，在這裡落地生根，照顧社區每個人的健康；第二部曲則是成立「南迴診所」，以定點門診和居家醫療為兩大服務主軸。

南迴基金會董事長李靜蘭說，基金會所要追求的醫療平權，是讓地處偏遠的南迴四鄉居民，可以透過醫療資源整合與分配，滿足醫療需求；再來是解決醫護人力短缺問題，目前已著手整合周邊醫護人力，變成一個醫療網絡彼此支援。

「把光照進看不到的地方：超人醫師徐超斌X南迴基金會以行動醫療點亮偏鄉」新書上市，完整記錄從一個人到一群人築夢的故事。愛是最初的出發點，在醫療資源匱乏的大山裡，南迴基金會用行動醫療結合多元照護，沿著一百公里長的南迴公路，將集合眾人之愛的火光，送進最黑暗的偏鄉角落。

偏鄉 醫師

延伸閱讀

超人醫師徐超斌為偏鄉醫療盡心 正與病魔纏鬥令人不捨

從一個人到一群人…「超人醫師」中風又癌症復發：希望有更多的徐超斌一起為偏鄉服務

影／徐超斌新書發表會 石崇良讚無私奉獻偏鄉

這3種飲料喝愈多，中風風險越高！研究建議每天喝7杯水預防中風

相關新聞

8醫院放流水抗生素超標 恐催生超級細菌

本報記者調查，環境部經三年追蹤發現多間醫院放流水的抗生素明顯超標。專家警告，抗生素進入飲用水等食物鏈，人體將產生抗藥性，...

AI、花火與音樂交織 台灣大日月潭花火音樂會11月2日登場

2024台灣大哥大日月潭花火音樂會即將於11月2日登場。今年音樂會以「智由心 MeMes」為主題，結合AI科技元素，廿三...

第34屆醫療奉獻個人獎之2／石台華跨越語言與宗教 在台27年投入靈性關懷

來自波蘭的天主教輔大醫院使命副院長石台華，是一位靈性關懷師，27年前抱持想為華人世界奉獻的熱忱，毅然選擇來台，一開始一句...

健康你我他／莎媽變身超商員工 寄杯咖啡業績飆升

自有機店店長退休至今，我每天一早到樓下小七報到，悠閒的吃顆地瓜配茶葉蛋，喝杯無糖高纖豆漿、閱讀報紙，再點杯熱美式咖啡，讓...

成立「南迴基金會」落地生根 與病魔纏鬥 徐超斌不忘偏鄉醫療

山陀兒颱風侵襲，為台東南迴地區帶來超大雨勢，山區多處落石跟泥流衝出路面，南迴公路部分路段封閉，這是南迴居民的日常，導致就...

第一對兩岸同婚伴侶誕生！當事人搶頭香登記結婚喜喊：遲來的婚姻自由

台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化國家，內政部9月剛開放兩岸同性伴侶在第三地結婚後，可在台灣辦理結婚登記。同性伴侶Ryan、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。