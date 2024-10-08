成立「南迴基金會」落地生根 與病魔纏鬥 徐超斌不忘偏鄉醫療

山陀兒颱風侵襲，為台東南迴地區帶來超大雨勢，山區多處落石跟泥流衝出路面，南迴公路部分路段封閉，這是南迴居民的日常，導致就醫更困難。「超人醫師」徐超斌看見這份需要，為南迴部落和族人打造醫療照護網絡，如今徐超斌的健康不佳，除了中風，鼻咽癌三度復發，但他心繫南迴四鄉居民健康，一邊與病魔纏鬥，一邊為居民看診，令人佩服。

「我不可能一直活很久，總有一天會離開人間，期待有更多的徐超斌一起來為偏鄉地區服務。不論醫療、社會福利、長照，願意為偏鄉做事、關心身旁所有的人，是我真的想要做的事情。」南迴基金會南迴診所院長徐超斌說。

徐超斌是台東土坂部落排灣族人，台北醫學院畢業後，在台南奇美醫院擔任急診主治醫師，但他立志返鄉服務，即履行承諾成為台東縣達仁鄉衛生所的醫師，站在第一線為當地居民服務，並深刻體認偏鄉醫療資源匱乏，增開夜間、假日門診，更親自開車做巡迴醫療，即使中風後行動不便，他依然堅守崗位，讓「超人醫師」事蹟不脛而走。

為了改變偏鄉醫療困境，徐超斌在2012年成立「南迴基金會籌備處」，2019年正式成立「醫療財團法人南迴基金會」。原先主要任務是籌建南迴醫院，但病患數、醫護人力不足下，基金會決議暫緩建院。

回應南迴地區的醫療需求，南迴醫療計畫首部曲於2021年8月成立「醫療財團法人南迴基金會附設居家護理所」，徐超斌帶著南迴基金會董事會成員、工作團隊回到南迴，在這裡落地生根，照顧社區每個人的健康；第二部曲則是成立「南迴診所」，以定點門診和居家醫療為兩大服務主軸。

南迴基金會董事長李靜蘭說，基金會所要追求的醫療平權，是讓地處偏遠的南迴四鄉居民，可以透過醫療資源整合與分配，滿足醫療需求；再來是解決醫護人力短缺問題，目前已著手整合周邊醫護人力，變成一個醫療網絡彼此支援。

「把光照進看不到的地方：超人醫師徐超斌X南迴基金會以行動醫療點亮偏鄉」新書上市，完整記錄從一個人到一群人築夢的故事。愛是最初的出發點，在醫療資源匱乏的大山裡，南迴基金會用行動醫療結合多元照護，沿著一百公里長的南迴公路，將集合眾人之愛的火光，送進最黑暗的偏鄉角落。