第34屆醫療奉獻個人獎之2／石台華跨越語言與宗教 在台27年投入靈性關懷

來自波蘭的天主教輔大醫院使命副院長石台華，是一位靈性關懷師，27年前抱持想為華人世界奉獻的熱忱，毅然選擇來台，一開始一句中文都不會，從頭學注音符號，到今天講得一口流利的中文。她看到台灣人心靈的空缺與需求，如今已62歲，仍每天到加護病房關懷病人，把人生最美好的歲月奉獻給台灣。

習慣大家喚她「石修女」的石台華，19歲進入波蘭醫學大學護理系後，便踏上了修道之路。畢業後，她先到烏克蘭醫院加護病房當護理師，同時傳教。石台華說，當時在烏克蘭工作及居住環境都很簡陋，當地人排斥宗教，難以用宗教語言傳教，但她透過護理師身分來關心病人，經過6年的磨練，學會了寬容和接納，努力讓病人感受到被愛。 石台華修女（右）關懷移工艾寶。圖／石台華提供

石修女35歲到台灣

在烏克蘭醫院加護病房當了6年護理師後，石台華回到波蘭準備發終身願，即把自己的餘生奉獻為天主及教會服務。她一心嚮往到華人世界傳教，在發終身願當天，石台華如願以償被派到台灣傳教。當時石台華已35歲，第一次踏上台灣的土地。

石台華初到台灣被安排到新竹曙光小學，與一年級孩子一起學中文，從ㄅㄆㄇㄈ學起。在班上跟讀兩周後，她還是完全聽不懂中文，這讓她感到非常挫折，但她撐下來了。由於她是家中長女，自幼便肩負照顧兩個年幼弟弟的責任，對於童年印象一直很模糊，然而，在曙光小學的時光，「天主還給我豐富的童年」，慶幸自己有堅持下來。

開啟靈性關懷使命

在學了兩年中文後，石台華「跳級」到輔仁大學研讀神學，雖然她想繼續在醫院工作，但無法在台灣任護理師，於是她聽從建議於2003年到耕莘醫院擔任牧靈工作。石台華說，當時靈性關懷服務的對象有限，且有濃厚宗教意味，但她發現台灣人普遍缺乏內在力量，因而啟發了她開展靈性關懷的使命，在念研究所時開始推動這一理念，

「宗教跟靈性並不完全相同。」石台華解釋，每個人都有靈性但不一定有宗教信仰，現代社會許多人更注重自身心靈的安定，在生命遭遇不如意或病痛時，若能反思生命的意義，就較能忍耐痛苦。在萌生推動靈性關懷的想法後，她進一步赴美攻讀博士學位，並在2011年返回台灣籌備靈性關懷專業人員協會，著手推動靈性關懷師的發展。

靈性關懷專業人員協會涵蓋各種宗教，如佛教、天主教、基督教等，但要成為關懷師的標準是一致的。石台華指出，協會設有一套課程，通過400小時培訓，學員可成為關懷員，累積實務經驗後，經過考試方能成為關懷師。目前全台僅有167位關懷師，石台華說，希望能培育更多關懷師，也期盼關懷師能如同社工和護理師一樣，獲得證照認可。

更進一步擴及長照

石台華觀察到，台灣人雖然物質豐裕，醫療水準高，心靈卻很空虛，很多人不知道自己為何而活。如今協會活動遍及不同體系醫院，也進到長照，擴及到社區，尤其台灣高齡長者漸多，如何幫助他們面對身心靈轉變，是協會未來工作目標。現在台灣每個醫院都在推崇全人照顧，就不應該只重視身體，卻輕忽靈性，希望靈性關懷不再侷限在基督教和天主教的醫院，也能擴及到其他體系醫院。

照護西非非法移工

最難忘的關懷病人經歷，石台華印象最深刻的是來自西非的非法移工艾寶。2020年疫情剛起，艾寶因多日高燒，又害怕被通報遣返，冒用友人健保卡就醫，病情非常嚴重。石台華為了鼓勵艾寶，每天到負壓隔離病房為他加油打氣，許多艾寶在台的移工朋友是虔誠伊斯蘭教徒，也每天到醫院為他禱告。最終艾寶完全康復出院。

不過，艾寶因結核病造成胸膿瘍，歷經兩次心肺復甦術（CPR）和3次手術，住院長達半年，需支付鉅額醫療費用，讓艾寶很擔憂。石台華要他別擔心，大家會想辦法募款籌錢。沒想到事情傳開後，最終募集到300萬元，不僅夠償付醫療費，連艾寶返家的旅費都籌到了。