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失眠、失智 益生菌能幫忙？腸道菌竟對大腦有影響！

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
東京大學微生物學博士蔡英傑談益生菌對大腦的益處。記者林澔一／攝影
東京大學微生物學博士蔡英傑談益生菌對大腦的益處。記者林澔一／攝影

元氣網日前進行一項睡眠調查，結果顯示，儘管大家都知道睡眠關乎健康，但絕大多數網友卻表示經常沒睡飽或是睡不好，根據健保署統計，國人的安眠藥用量超過10億顆，似乎睡眠不足已成為現代人的通病。然而，睡眠品質攸關身心健康，美國預防醫學雜誌報導，近十年以來，睡眠障礙跟認知障礙之間的關聯性證據愈來愈多，30分鐘之內很難入睡，而且長期服用安眠藥的人，未來罹患失智症的機率將增加。

腸道菌影響大腦老化、失智、睡眠

「元氣最愛問」影音節目邀請東京大學微生物學博士、陽明交通大學產學講座特聘教授蔡英傑為大家提供解方，他表示，睡眠品質與腸道菌息息相關，失眠情況可透過使用益生菌來幫忙！過去觀念認為腸道菌頂多跟消化不良、排便相關，如今醫療科學已知腸道菌跟腦部有重要關聯，腸道菌與大腦之間的關聯即是近年醫界廣泛討論的「腦腸軸」，而且腸道菌不只影響大腦，也影響心臟、肝臟以及免疫系統，與大腦老化、失智、睡眠，甚至壓力都有關聯，因此可說「腸道就是人的第二個大腦」。

「元氣最愛問」失眠 失智 益生菌能幫忙？

蔡英傑進一步解釋，大腦有100億的神經元，第二個大腦「腸道」則有5億到6億，儘管數量較少，卻相當完整，我們可以想像一個發育中的胚胎，神經細胞往兩邊生長，其中一邊成為大腦，另一邊就是腸道，兩邊地位相等。因此，當腸道消化不好時，就會與大腦疾病產生關聯，像是許多巴金森症、失智症者早期甚至尚未發病時，腸道就已經出現問題，反之，日常生活中把腸道照顧好，有益於健康生活，他以自己長年照顧高齡98歲的母親為例，每天留意母親的排便情形，若有不順，則使用益生菌的量就比平時多一些，「對老人家來說，腸道健康影響到生命品質。」

特定益生菌對睡眠有幫助

晚上睡眠品質不佳，早晨爬不起來，每天都覺得睡不夠，就要注意可能是大腦老化。蔡英傑說，大腦老化有一個明顯現象就是經常覺得累，不是指身體上的累，而是精神上。最近他在陽明交大進行睡眠研究，一群自覺失眠的受測者，有高達六成的人其實睡眠正常，這就是老化現象，他強調，「以為自己睡不好，其實跟腦腸軸有關係。」可嘗試使用益生菌，然而，並不是所有益生菌都對睡眠有幫助，益生菌當中只有少數是所謂精神益生菌，其中又只有少數具有安眠效果，100支菌裡對推動睡眠有效果的，只有兩到三支。

他建議挑選益生菌一定要有研究數據支持的菌種，像是PS128、PS23、JB-1都是對睡眠效果不錯的菌，「PS128進行過動物實驗，也在陽明交大的睡眠中心進行過一次臨床實驗。」他說，睡眠有所謂非動眼期，然後進到深層睡眠，實驗發現PS128幫助受測者的深層睡眠時間延長，而且有助安定，「具有安眠效果的益生菌不只是讓大腦休息，而是透過睡眠讓大腦修復，幫助我們reset（重置），生活品質就會好。」

但他提醒，除了使用特定益生菌，還要搭配運動、均衡營養，以及好好生活，多管齊下才能促進健康。此外，益生菌是很安全的保健食品，但罹患重症的病人服用前還是要先問過專業醫師。

失智症 睡眠時間

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