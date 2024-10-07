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積水容器有孑孓罰3000元 新北已查獲6件

中央社／ 新北7日電

新北衛生局表示，今天新增4例本土登革熱，呼籲加強清除家戶內外積水容器及配合入戶噴消，迄今已查獲6件積水容器有孑孓，將依傳染病防治法裁罰新台幣3000元。

衛生局表示，今天新增4例本土登革熱病例，1男3女，年齡介於61至72歲，新店區2例、中和區2例，發病日介於9月22日至10月2日，皆已康復。截至10月6日累計64例。

衛生局表示，颱風山陀兒過後一週為登革熱防治關鍵期，市長侯友宜於今天到高風險區的新店區天山公園附近，視察登革熱防治工作，呼籲市民防疫上要落實「巡倒清刷」，積極清除住家周遭積水容器。

衛生局表示，近日陸續查獲6件民眾戶外積水容器有孑孓，將依法裁罰3000元，市府也將持續加強巡查，請民眾勿以身試法。

侯友宜表示，颱風過後，因為下雨造成積水容器增加，很怕再產生孳生源孑孓。呼籲民眾要加強清消，全力防堵病媒蚊的孳生，拜託市民注意家裡有容器積水一定要倒掉，同時把環境清消乾淨，這樣子病媒蚊就不會再發生。

衛生局長陳潤秋指出，山區是蚊子的天然孳生源，市府持續安排員警、區公所人員加強巡邏，禁止民眾進入景新公園、三介廟、天山公園及周邊山區等管制區，擅闖者最高可處30萬元罰鍰。

陳潤秋強調，從發現本土登革熱病例起，市府團隊即刻積極進行各項防治作為，也請民眾務必配合相關防治工作，與政府共同對抗登革熱。

侯友宜 新北 病媒蚊 登革熱 蚊子 衛生局

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