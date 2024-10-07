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台旅團遊克羅埃西亞險被丟包 觀光署要罰旅行社
嘉市陳姓女子等27人跟團到克羅埃西亞旅遊，卻被當地旅行社以未收到台灣的旅行社款項為由，要求每人再付2000歐元現金才能離開，交通部觀光署今前往旅行社調查，證實該旅行社確實未支付全數款項給克羅埃西亞當地旅行社，將依法裁處。
嘉義地區27名工商企業、醫師、律師等朋友組旅行團，找台北某旅行社，到歐洲克羅埃西亞旅遊，陳姓老闆娘4日晚在臉書發求救信，指他們在克國當地時間周五下午被丟在古城區，被要求每人再付2000歐元，約台幣7萬1000元現金，驚慌稱「我們被丟了，誰來救我們」，直到同團沈姓醫師合計墊付5萬3000元歐元，約台幣187萬8850元，這才結束這場丟包驚魂記。
觀光署今前往旅行社進行調查，證實該旅行社未支付全數款項給當地旅行社，已影響該團旅客權益，後續將依消保法及發展觀光條例，請旅行社陳述意見，並依法裁處，裁處金額將視違規情況而定。
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