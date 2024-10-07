快訊

基隆市長罷免案電視說明會 戴璟安、謝國樑先禮後兵

教室前走廊談判！桃園高二生戀情遭介入刀刺濺血 2同學輕重傷

東南亞旅客不想去美國玩了 「這些原因」都讓他們退卻

東北季風來襲！北東雨炸2天最低溫僅20度 國慶日放晴

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
首波東北季風報到增強，今起迎風面北部及東部轉雨，氣溫下降。聯合報系資料照
首波東北季風報到增強，今起迎風面北部及東部轉雨，氣溫下降。聯合報系資料照

本周將受到首波東北季風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三前北東降雨機率高，尤其基隆北海岸、大台北山區、東北部有大雨或豪雨，周四國慶日水氣逐漸減少，但周五、六水氣再增加且雨區擴大，整個大台北及東半部都會降雨。

曾昭誠說明，這波東北季風將持續影響至周日（13日），尤其對基隆北海岸、北部、東北部影響最大，直到下周一（14日）東北季風才開始減弱。

曾昭誠指出，今天至周三（9日），北部、東半部有降雨，其中明日至周三清晨雨勢最明顯，基隆北海岸、大台北山區、東北部有大雨或豪雨等級降雨。

周三（9日）白天起，水氣逐漸減少，降雨範圍縮小至基隆北海岸、大台北山區及東北部，桃園以北及東半部仍有機會降雨，但雨勢明顯趨緩，其他地區為多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨。

周四（10日）也就是國慶日當天，是降雨最少的時候，各地大致為多雲到晴的天氣，但中南部及各地山區午後留意雷陣雨。

周五、六（11、12日）受到另一波水氣影響，基隆北海岸、大台北山區等東北季風迎風面地區，以及中部山區有局部短暫陣雨，雨勢沒有比8至9日的降雨情況大，中南部則是多雲到晴、午後有短暫雷陣雨。

溫度部分，曾昭誠表示，明天起受東北季風影響，加上降雨顯著，北部氣溫略降2度，低溫約22度，空曠地區有機會降至20度，隨著降雨趨緩，周五氣溫逐漸回升，中南部白天高溫30度，感受偏熱。

颱風部分，曾昭誠說，第23號熱帶性低氣壓目前位於關島北方，有機會在周三增強為第19號颱風「百里嘉」，由於強度持續增加，不排除提早生成，預估路徑將往北朝日本東方海面移動，登陸機率低，且距離台灣較遠，對台灣天氣沒有影響。

國慶 基隆 東北季風

延伸閱讀

雨區擴大！12縣市大雨特報恐下到明天

北北基宜濕涼大雨來了 三張圖看本周降雨變化

大雨又要來北海岸居民驚恐...新北如臨大敵 強化三級開設

北部雨又來了！賈新興：新北至宜花明恐有局部較大雨勢

相關新聞

東北季風來襲！北東雨炸2天最低溫僅20度 國慶日放晴

本周將受到首波東北季風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三前北東降雨機率高，尤其基隆北海岸、大台北山區、東北部有大雨或...

下班注意！午後雷陣雨轟中南部5縣市 警戒區曝光

午後雷陣雨持續，中央氣象署今下午4時35分，針對5縣市發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含嘉義縣、台南市、南投縣、雲林縣、嘉...

新北增4例登革熱 侯友宜憂下雨積水容器增：清消不中斷

新北市今新增4例本土登革熱，分別在新店區2例、中和區2例，截至10月6日新北已累計64例。新北市長侯友宜今也到新店視察天...

九成的人不知道！不加糖非100%無糖 營養師盤點六種不加糖飲品迷思

在追求健康或是減脂期間，克制不了嘴饞想來杯飲料時，不少人會選擇「無糖」飲料，不過營養師李婉萍提醒，市面上的沒加糖不代表就是完全「無糖」的飲料，她在臉書粉絲專頁發布貼文列出六種市售飲品為例，提醒消費者要特別注意。

影／集、轉、探！蕭副總統宣導小黃帽計畫 為孩子打造友善交通環境

副總統蕭美琴今天呼籲民眾一同支持「小黃帽交通安全計畫」，為孩子們打造更友善的交通環境；她並提醒，駕駛與行人時刻謹記防範視...

中信反毒教育基金會辦國際研討會 為毒品司法處遇獻策

中國信託反毒教育基金會自2018年起，攜手產官學界辦理國際研討會，引進國際間的毒品處遇措施，為臺灣政策制定獻策。除了分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。