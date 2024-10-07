東北季風來襲！北東雨炸2天最低溫僅20度 國慶日放晴

本周將受到首波東北季風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周三前北東降雨機率高，尤其基隆北海岸、大台北山區、東北部有大雨或豪雨，周四國慶日水氣逐漸減少，但周五、六水氣再增加且雨區擴大，整個大台北及東半部都會降雨。

曾昭誠說明，這波東北季風將持續影響至周日（13日），尤其對基隆北海岸、北部、東北部影響最大，直到下周一（14日）東北季風才開始減弱。

曾昭誠指出，今天至周三（9日），北部、東半部有降雨，其中明日至周三清晨雨勢最明顯，基隆北海岸、大台北山區、東北部有大雨或豪雨等級降雨。

周三（9日）白天起，水氣逐漸減少，降雨範圍縮小至基隆北海岸、大台北山區及東北部，桃園以北及東半部仍有機會降雨，但雨勢明顯趨緩，其他地區為多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨。

周四（10日）也就是國慶日當天，是降雨最少的時候，各地大致為多雲到晴的天氣，但中南部及各地山區午後留意雷陣雨。

周五、六（11、12日）受到另一波水氣影響，基隆北海岸、大台北山區等東北季風迎風面地區，以及中部山區有局部短暫陣雨，雨勢沒有比8至9日的降雨情況大，中南部則是多雲到晴、午後有短暫雷陣雨。

溫度部分，曾昭誠表示，明天起受東北季風影響，加上降雨顯著，北部氣溫略降2度，低溫約22度，空曠地區有機會降至20度，隨著降雨趨緩，周五氣溫逐漸回升，中南部白天高溫30度，感受偏熱。

颱風部分，曾昭誠說，第23號熱帶性低氣壓目前位於關島北方，有機會在周三增強為第19號颱風「百里嘉」，由於強度持續增加，不排除提早生成，預估路徑將往北朝日本東方海面移動，登陸機率低，且距離台灣較遠，對台灣天氣沒有影響。