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以哈衝突1周年 再「藝」次看見希望之光

中央社／ 台北7日電
駐台北以色列經濟文化辦事處7日為「再一次，看見希望之光」藝術展揭幕，由以色列駐台代表游瑪雅主持。（中央社）
駐台北以色列經濟文化辦事處7日為「再一次，看見希望之光」藝術展揭幕，由以色列駐台代表游瑪雅主持。（中央社）

以哈衝突滿一周年，駐台北以色列經濟文化辦事處在台北舉辦「再一次，看見希望之光」藝術展，以色列駐台代表游瑪雅今天表示，以色列日日祈禱101名人質安全歸來，同時希望和平繁榮的來到。

以色列去年10月7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯襲擊，在滿一周年的今天，駐台北以色列經濟文化辦事處為「再一次，看見希望之光」藝術展揭幕，由以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）主持，藝人坣娜、以色列旅遊部落客珂南（Ella Kenan，音譯）以及立委鍾佳濱、陳冠廷等出席與會。

據駐台北以色列經濟文化辦事處新聞稿，游瑪雅致詞時表示，一年前，約1200條生命被奪走，251人被綁架；一年後，以色列依然深切感受到失落，並日日祈禱101名人質安全歸來，同時懷抱希望，希望和平繁榮的來到，不僅是為了以色列，也是整個中東地區。

哈瑪斯去年10月7日在社群媒體貼出許多施暴「慶祝」影片，隔天刪除帳號並否認犯行，珂南隨即發起「哈瑪斯就是ISIS」，希望提高大眾對錯假訊息的意識，還原事件真相。

珂南表示，這場戰爭不僅是在實體戰場上進行，同時也是一場爭奪公眾輿論與意識的戰爭。

駐台北以色列經濟文化辦事處於3日至13日在光點台北舉辦「再一次，看見希望之光」藝術展，展出以色列藝術家以各類媒材紀錄以哈衝突的作品，還有今年初「台灣─以色列藝術家共創工作坊」中，以色列和台灣藝術家共創的作品。

以色列

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