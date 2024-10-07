影／集、轉、探！蕭副總統宣導小黃帽計畫 為孩子打造友善交通環境

副總統蕭美琴今天呼籲民眾一同支持「小黃帽交通安全計畫」，為孩子們打造更友善的交通環境；她並提醒，駕駛與行人時刻謹記防範視野死角三口訣「集」、「轉」、「探」，駕駛人在行經路口時要多加注意，經過學區更要減速慢行。

蕭副總統今天透過臉書分享靖娟兒童安全文教基金會宣導影片，蕭副總統和孩子們拍攝防範視野死角宣導短片，呼籲駕駛與行人均要時刻謹記防範視野死角三口訣。

蕭副總統說，孩子作為交通中的弱勢用路人，駕駛人應在行經路口時要多加注意，經過學區更要減速慢行。

蕭副總統表示，三口訣「集、轉、探」，集是「集中注意力，專心行走、專注行車」；轉是「左右轉確認，左右查看來車與行人」；探是「探頭看清楚，在視線遮蔽處，探頭以查看車輛」，她並透過可愛的手勢動作，引導大人、小孩如何留意死角及路口狀況，讓大家在道路上的每一步更加安全。